納達爾直落三輕取對手 11度摘下法網冠軍

(中央社巴黎10日綜合外電報導)世界排名第一的西班牙「蠻牛」納達爾今天以直落三擊潰奧地利選手提姆,比數6比4、6比3、6比2,第11次贏得法國網球公開賽男子單打冠軍,也是個人職業生涯第17座大滿貫賽冠軍。



納達爾(Rafael Nadal)賽後表示:「這真是太不可思議了,我對決一位好手,打出一場好球。」



他說:「11次在此封王,真是太棒了。在以前,我想都不敢想。」



納達爾繼澳洲女將寇特(Margaret Court)之後,成為僅有第2位在同一項大滿貫賽11度贏得冠軍的好手。寇特於1960至1973年間11度在澳洲公開賽封后。



這也是納達爾個人職業生涯第17座大滿貫賽冠軍,只差榜首瑞士天王費德勒(Roger Federer)3座。





Dominic Thiem came in with a plan.



Rafael Nadal had one of his own.



