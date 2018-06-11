納達爾直落三輕取對手 11度摘下法網冠軍

納達爾（圖）10日以直落三擊潰奧地利選手提姆，第11次贏得法國網球公開賽男子單打冠軍，也是個人職業生涯第17座大滿貫賽冠軍。（圖取自ROLAND-GARROS臉書www.facebook.com/RolandGarros）

（中央社巴黎10日綜合外電報導）世界排名第一的西班牙「蠻牛」納達爾今天以直落三擊潰奧地利選手提姆，比數6比4、6比3、6比2，第11次贏得法國網球公開賽男子單打冠軍，也是個人職業生涯第17座大滿貫賽冠軍。



納達爾（Rafael Nadal）賽後表示：「這真是太不可思議了，我對決一位好手，打出一場好球。」



他說：「11次在此封王，真是太棒了。在以前，我想都不敢想。」



納達爾繼澳洲女將寇特（Margaret Court）之後，成為僅有第2位在同一項大滿貫賽11度贏得冠軍的好手。寇特於1960至1973年間11度在澳洲公開賽封后。



這也是納達爾個人職業生涯第17座大滿貫賽冠軍，只差榜首瑞士天王費德勒（Roger Federer）3座。





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Dominic Thiem came in with a plan.



Rafael Nadal had one of his own.



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得此重要一勝，納達爾世界球王寶座也因此更加隱固。納達爾和首次打進大滿貫賽決賽的提姆（Dominic Thiem）今天上演一場精采的紅土底線對抽大戰，你來我往，全場爆滿球迷看得如癡如醉。納達爾在第1盤4比4平手後，一口氣連贏5局，自此主宰了比賽。納達爾打到第3盤第4局時一度手指受傷，經過治療後所幸並無大礙，成為封王之路上的小插曲，最後有驚無險勝出。提姆是過去兩個球季中唯一在紅土球場擊敗納達爾的人，一次是今年在馬德里的比賽，另一次是去年在羅馬的比賽，可惜未能再次演出「屠牛」好戲，應是十分失望。（譯者：嚴思祺）1070611