/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 納達爾川金會G7NBA
>rss

軍改列臨時會首案 12日起擬一連協商4天

發稿時間：2018/06/11 16:44

最新更新：2018/06/11 16:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 立法院臨時會將登場，民進黨立院黨團11日與國民黨立院黨團溝通後，確認這次臨時會處理的特定議案增為18案。圖為18個特定議案一覽。 中央社製表 107年6月11日立法院臨時會將登場，民進黨立院黨團11日與國民黨立院黨團溝通後，確認這次臨時會處理的特定議案增為18案。圖為18個特定議案一覽。 中央社製表 107年6月11日

（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院臨時會今天下午舉行第一次院會，僅處理報告事項。主持會議的立法院副院長蔡其昌說，軍人年改案12日上午將由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。民進黨團說，擬一連協商4天。

立法院中午舉行程序委員會，決定臨時會第一次院會（11日到22日）議程，列入攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案及公司法部分條文修正草案等。

下午舉行第一次院會，在報告事項將各部會預算解凍案付委後，民進黨團提出復議，並立即處理，經表決後民進黨團再自行否決復議案。蔡其昌表示，因贊成者少數，復議案不通過。

院會進入到討論事項後，蔡其昌說，因陸海空軍軍官士官服役條例修正草案須交由黨團協商，民進黨團提議由蘇嘉全召集協商，本日會議有許多法案尚待協商，宣告會議休息，12日上午再協商軍改案。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，報告事項中已將各項預算解凍案付委，為避免在野黨出奇招，杯葛預算解凍案，因此民進黨團先提出復議案，再自己否決掉；至於軍人年改案，明天起由蘇嘉全召集協商，預計會協商4天。

何欣純也說，原本安排今天下午舉行第一次院會，12日到22日舉行第二次院會，將臨時會拆成多次院會，就能保留較大彈性，可以臨時增加議案，或是變動優先順序，但因中國國民黨團不反對處理預算解凍案，民進黨團才同意將第一、二次院會合併，解凍案就留到臨時會最後一週再處理。（編輯：林興盟）1070611

立法院11日將舉行臨時會，立法院秘書長林志嘉（左）前往議場門口關心委員們排隊情形。 中央社記者謝佳璋攝 107年6月11日立法院11日將舉行臨時會，立法院秘書長林志嘉（左）前往議場門口關心委員們排隊情形。 中央社記者謝佳璋攝 107年6月11日

延伸閱讀》柯建銘：軍人年改是臨時會重中之重

延伸閱讀》防強過軍改案 藍委立院外徹夜排班防蚊有一套

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP