租金超越101 台北南山廣場成台灣最貴商辦

南山人壽斥資新台幣500億元打造的台北南山廣場（左棟高樓）11日正式亮相，為台北市目前租金最貴的商辦大樓，每坪租金達5000元，超越附近的台北101大樓。（圖取自維基共享資源網頁；作者：MiNe，CC BY 2.0）