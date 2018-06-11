大谷翔平傳須動手術 美媒：最快2020年復出

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日前宣布，陣中日籍投手大谷翔平的尺骨副韌帶受到2級損傷，已在洛杉磯接受高濃度血小板血漿以及幹細胞治療。（中央社檔案照片）
（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國體育頻道ESPN今天凌晨報導，職棒大聯盟MLB洛杉磯天使預期日籍球星大谷翔平手肘恐須進行韌帶置換手術，若他真動了手術，可能會缺席剩下的2018年球季和整個2019年賽季。
ESPN記者葛梅茲（Pedro Gomez）表示：「我所聽到的是，其實他可能需要進行湯米約翰手術（Tommy John surgery）…如果他接受這種韌帶置換手術，我們最快要再看到他，將會在2020年球季。」
美國體育消息網站看台報告（Bleacher Report）報導，23歲的大谷翔平上週被診斷出右手尺骨副韌帶（UCL）2級扭傷。他接受富含血小板的血漿和幹細胞注射治療，希望能修復傷勢，並計畫3週內重新評估狀況。
天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）先前告訴記者說：「我們希望他使用醫生建議的生物療法，傷勢可以完全治癒。」
天使隊很希望大谷翔平能像隊上右投李查茲（Garrett Richards）一樣，他在2016年接受幹細胞治療後，得以避免韌帶置換手術。
大谷翔平MLB新人球季投出4勝1敗，防禦率3.10，WHIP值1.14，並在49.1局中演出61次三振。打擊方面他也有不錯成績，打擊率2成89，上壘率3成72，長打率5成35，並敲出6支全壘打及20分打點。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070611
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