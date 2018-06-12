/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

社會矚目彈劾案 過半監委同意可改記名

發稿時間：2018/06/12 13:24

最新更新：2018/06/12 17:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
監察院院會12日討論彈劾案記名投票，最後通過監察委員陳慶財（圖）的提案版本，未來彈劾案投票以無記名為原則。（中央社檔案照片）監察院院會12日討論彈劾案記名投票，最後通過監察委員陳慶財（圖）的提案版本，未來彈劾案投票以無記名為原則。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北12日電）監察院院會今天討論彈劾案記名投票，最後通過監察委員陳慶財的提案版本，未來彈劾案投票以無記名為原則，但屬社會矚目且具影響性案件，得經出席委員過半數同意以記名表決。

監察院新舊監委對於彈劾案記名分成兩派看法，一是以記名為原則，無記名為例外；二是以無記名為原則，記名為例外。前者由總統蔡英文提名的監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，後者由前總統馬英九任內提名的監委陳慶財提案連署。

監察院秘書長傅孟融會後轉述指出，蔡崇義提案的記名為原則獲得13位監委同意，陳慶財提出的無記名為版本獲得14名委員同意，傅孟融說，會中委員以舉手方式，採多數人同意的版本。

傅孟融指出，以前都是無記名投票，未來改成在某些情況下，經出席委員半數同意，可採記名投票。即使仍是無記名為原則，但已兼顧記名的精神，這是制度上很大的進步。

他說，監察法施行細則第5條第2項修正為「彈劾案審查會投票時，應有審查委員9人以上之出席，由出席委員用無記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定之。但彈劾案屬社會矚目且具影響性者，得經審查會出席委員過半數同意以記名投票表決之。」

傅孟融指出，監察院長張博雅尊重大家的決議，張博雅也說，這樣的規定，施行一段時間後，認為制度需要修正，也可以再提出討論檢討，具有彈性。（編輯：楊凱翔）1070612

延伸閱讀》彈劾案未過不得公布 立委提出質疑

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP