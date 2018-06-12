/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

M17赴美發行未交易 法人：定價恐有疑慮

發稿時間：2018/06/12 19:40

最新更新：2018/06/12 19:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在紐約證交所首次公開發行，至今未交易；法人推測。圖為2017年5月黃立成（右）舉行記者會宣布M17 Entertainment正式成立。（中央社檔案照片）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在紐約證交所首次公開發行，至今未交易；法人推測。圖為2017年5月黃立成（右）舉行記者會宣布M17 Entertainment正式成立。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北12日電）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在紐約證交所首次公開發行，至今未交易；法人推測，投資人可能對定價有疑慮，不願意交割。

M17集團7日宣布首次公開發行（IPO）751.1萬股美國存託股票（ADS）定價為每股8美元，低於先前預估的10美元到12美元，假定承銷商不行使超額配售選擇權，總募資規模約6010萬美元。M17集團每股ADS代表8股A股普通股，相關存託股票預計7日起在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為YQ。

然而，根據紐約證交所網站顯示，M17集團至今未交易，M17集團代表於7日在紐約證交所敲鐘象徵首次公開發行的影片也已被撤下。對此，M17集團今天接受中央社記者採訪表示，因仍處於緘默期，不便評論或回應。

熟悉海外IPO業務的法人指出，美國IPO在掛牌的時候，通常股款還沒交割，最有可能發生的應該是投資人對定價有疑慮。

該法人表示，通常在敲鐘那一刻，投資人才知道自己獲配多少，而且還沒交割；而定價通常是敲鐘前數小時才公布，有可能投資人對定價不滿意，不願意交割。

M17集團旗下互動娛樂平台包含由藝人黃立成創辦的即時互動媒體17 Media，根據Frost & Sullivan數據，今年第一季17 Media在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）營收市占率達19.2%，用戶數達3330萬人。

M17集團也經營2013年於新加坡創立的交友應用程式Paktor拍拖與Goodnight。

根據M17向美國證券交易委員會遞交的申請書，M17去年營收達7950萬美元（約新台幣23.58億元），因營業費用高達5044萬美元，導致虧損2201萬美元；今年第一季M17營收3790萬美元，仍處於虧損。（編輯：張均懋）1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： M1717 Media
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP