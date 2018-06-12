M17赴美發行未交易 法人：定價恐有疑慮

直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在紐約證交所首次公開發行，至今未交易；法人推測。圖為2017年5月黃立成（右）舉行記者會宣布M17 Entertainment正式成立。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北12日電）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在紐約證交所首次公開發行，至今未交易；法人推測，投資人可能對定價有疑慮，不願意交割。



M17集團7日宣布首次公開發行（IPO）751.1萬股美國存託股票（ADS）定價為每股8美元，低於先前預估的10美元到12美元，假定承銷商不行使超額配售選擇權，總募資規模約6010萬美元。M17集團每股ADS代表8股A股普通股，相關存託股票預計7日起在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為YQ。



然而，根據紐約證交所網站顯示，M17集團至今未交易，M17集團代表於7日在紐約證交所敲鐘象徵首次公開發行的影片也已被撤下。對此，M17集團今天接受中央社記者採訪表示，因仍處於緘默期，不便評論或回應。



熟悉海外IPO業務的法人指出，美國IPO在掛牌的時候，通常股款還沒交割，最有可能發生的應該是投資人對定價有疑慮。



該法人表示，通常在敲鐘那一刻，投資人才知道自己獲配多少，而且還沒交割；而定價通常是敲鐘前數小時才公布，有可能投資人對定價不滿意，不願意交割。



M17集團旗下互動娛樂平台包含由藝人黃立成創辦的即時互動媒體17 Media，根據Frost & Sullivan數據，今年第一季17 Media在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）營收市占率達19.2%，用戶數達3330萬人。



M17集團也經營2013年於新加坡創立的交友應用程式Paktor拍拖與Goodnight。



根據M17向美國證券交易委員會遞交的申請書，M17去年營收達7950萬美元（約新台幣23.58億元），因營業費用高達5044萬美元，導致虧損2201萬美元；今年第一季M17營收3790萬美元，仍處於虧損。（編輯：張均懋）1070612