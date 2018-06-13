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核二2號機恢復併聯 滿載發電估延到6月底

發稿時間：2018/06/13 10:54

最新更新：2018/06/13 11:03

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核二2號機13日凌晨檢測完畢後，重新併聯發電。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）核二2號機13日凌晨檢測完畢後，重新併聯發電。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者郭幸宜台北13日電）核二2號機昨日晚間解聯檢測，今天凌晨檢測完畢後，重新併聯發電。台電表示，核二2號機在今天上午10時，裝置容量比24%、達24.5萬瓩；預估最快要6月下旬才有機會滿載發電。

台電發言人徐造華表示，核二2號機恢復併聯發電後，功率將逐步載升，但今天發電量應該無法恢復至昨日6成，預估最快要6月下旬才有機會滿載發電。

徐造華表示，此次解聯檢測，台電秉持安全第一、專業認定，與依照標準作業程序三大原則執行，同時不希望給電廠人員過多壓力，目標是讓核二2號機可以達到安全滿載發電。

核二2號機在8日併聯發電以來，昨日下午發電裝置容量比最高曾達6成，但昨天傍晚執行開關場輸電線路紅外線測試時，發現主變壓器到開關場入口引接線A相夾板溫度偏高，因而決定在昨晚8時解聯檢測，確保安全發電。

台電昨天原先預估，最快在昨天晚上11時可望恢復併聯發電，經檢測後，已在凌晨5時14分恢復併聯發電。（編輯：黃國倫）1070613

延伸閱讀》核二2號機解聯 原能會：問題不是出在機組

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