足球熱席捲全球 世足動態鎖定中央社

第21屆世界盃足球賽即將於14日開踢，中央社推出專題網站，透過精采圖文，帶領讀者進入世足殿堂，一起為運動員加油。（中央社）

（中央社台北13日電）第21屆世界盃足球賽即將於明天開踢，中央社推出專題網站，透過精采圖文，帶領讀者進入世足殿堂，一起為運動員加油。



四年一度的世界盃足球賽是體壇最大盛事之一，本屆世界盃將從明天起到7月15日在俄羅斯登場，參賽的32強在草地上展現精湛的腳下功夫，將掀起全球足球熱。



中央社專題網站除了32強以及梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等足壇巨星特寫外，也推出8組的戰情分析以及精采看點等專文，並有12碼球、越位等足球相關規則深入淺出的解說，提供剛進入足球世界的球迷，跟著一起感受世足熱，快速看懂門道。



1986年的墨西哥世足賽，阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）在8強戰中，幫助阿根廷以2比1淘汰英格蘭的那一記爭議入球，被稱為「上帝之手」，到底來龍去脈是什麼？為了讓球迷更了解世足賽，網站也網羅世足賽歷屆精華，一次掌握前20屆的冠軍球隊以及精采回顧。



世足賽首度在俄羅斯舉行，比賽場地也受到全球球迷關注，這次在位於11個城市的12座球場開踢，每座場館的特色和規模，在中央社專題網站上都能找到。



隨著賽事開踢，中央社專題網站也會送上最新最快的賽事結果和賽後分析，並邀請球評專業講評，讓讀者掌握世足賽最新賽況、球星表現，深度了解球場上的風雲變化。



雖然台灣沒能踢進世界盃，但中華隊男足近年來在國際賽表現不錯，世界排名達121的史上新高，中央社也製作了台灣足球運動發展的專題，值得球迷關注，一起為台灣足球加油。（編輯：黃于）1070613





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