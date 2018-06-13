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川金會 總統肯定美韓拋下對立解決區域緊張

發稿時間：2018/06/13 15:53

最新更新：2018/06/13 16:19

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美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩（左）12日在新加坡順利舉行歷史性高峰會，獲國際肯定。（檔案照片／法新社提供）美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩（左）12日在新加坡順利舉行歷史性高峰會，獲國際肯定。（檔案照片／法新社提供）

（中央社記者呂欣憓台北13日電）川金會昨天落幕，總統蔡英文今天表示，她高度肯定雙方願意拋下過去的對立，透過和平及理性的對話，共同展現解決韓半島及東亞區域緊張情勢的努力，政府會持續關注最新發展。

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩昨天在新加坡會面，民主進步黨今天下午舉行中常會，會中邀請遠景基金會執行長賴怡忠以「川金會對東亞局勢的戰略衝擊」為題進行專案報告，發言人林琮盛會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽取專案報告後裁示。

蔡英文說，對於美國與北韓元首的高峰會，她高度肯定雙方願意拋下過去的對立，透過和平及理性的對話，共同展現解決韓半島及東亞區域緊張情勢的努力。

蔡英文說，國安會、外交部等政府相關部門，會持續與區域內理念相近國家保持密切聯絡，共同關注韓半島的最新發展，確保在任何情勢的變動中，台灣的利益受到保護。

蔡英文表示，後續政府會掌握更多與國際社會合作的契機，讓台灣在區域和平、穩定及繁榮發展的趨勢當中，扮演更重要的角色。（編輯：林淑媛）1070613

總統蔡英文13日在民進黨中央黨部主持中常會，會前向媒體揮手致意。中央社記者王飛華攝 107年6月13日總統蔡英文13日在民進黨中央黨部主持中常會，會前向媒體揮手致意。中央社記者王飛華攝 107年6月13日
美國總統川普12日與北韓領袖金正恩舉行歷史性峰會，兩人共同簽署文件，雙方同意「朝著朝鮮半島完全非核化的方向努力」。（中央社製圖）美國總統川普12日與北韓領袖金正恩舉行歷史性峰會，兩人共同簽署文件，雙方同意「朝著朝鮮半島完全非核化的方向努力」。（中央社製圖）

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