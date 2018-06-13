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M17美國掛牌喊卡 承銷商出包是關鍵

發稿時間：2018/06/13 17:49

最新更新：2018/06/13 18:04

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藝人黃立成（右）創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團13日宣布暫緩在紐約證交所上市計畫。（中央社檔案照片）藝人黃立成（右）創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團13日宣布暫緩在紐約證交所上市計畫。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北13日電）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團今天宣布暫緩在紐約證交所上市計畫。知情人士表示，關鍵是承銷商德意志銀行的特定投資人開戶出狀況，尚未確定是否求償。

中央社記者今天向德意志銀行求證，德意志銀行不願對此回應。

知情人士透露，M17此次在美國籌備掛牌的費用約355萬美元（約新台幣1億元），包括繳給美國證券交易委員會（SEC）及紐約證券交易所的費用、會計費用、律師費用等。

知情人士指出，M17目前沒有計畫赴日本或香港掛牌，此次在美國暫緩掛牌則是因為承銷商德意志銀行的特定投資人開戶出狀況，日後是否向承銷商求償還不得而知。

M17集團今天宣布，6月7日由於與特定IPO（首次公開發行股票）投資者結算美國存託股票（ADS）的相關問題，決定暫緩在紐約證券交易所上市計畫，並已獲得新一輪私人融資3500萬美元（約新台幣10.5億元），將用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。

M17集團旗下17 Media今年第1季在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）營收市占率達19.2%，高居第一。M17集團也經營2013年於新加坡創立的交友應用程式Paktor拍拖與Goodnight。（編輯：張良知）1070613

延伸閱讀》M17赴美IPO踩煞車 黃立成怒罵承銷商

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