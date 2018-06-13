/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 王炳忠M17川金會AIT
>rss

M17掛牌踩煞車 直播打賞備受考驗

發稿時間：2018/06/13 21:31

最新更新：2018/06/13 21:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
M17 Entertainment集團13日宣布已獲得新一輪私人融資3500萬美元，並暫緩IPO。圖為2017年5月黃立成（右）舉行記者會宣布M17 Entertainment正式成立。（中央社檔案照片）M17 Entertainment集團13日宣布已獲得新一輪私人融資3500萬美元，並暫緩IPO。圖為2017年5月黃立成（右）舉行記者會宣布M17 Entertainment正式成立。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北13日電）直播平台17 Media母公司M17集團赴美掛牌喊卡，不僅M17繳了新台幣1億元，上了堪稱最貴的一堂課，市場也重新關注，依賴直播主打賞的商業模式，能否經得起燒錢和資本市場的檢驗。

由藝人黃立成創辦的M17 Entertainment集團是由台灣的17直播和新加坡交友服務Paktor合併成立的新公司，雖然仍在虧損階段，但公司規模與募資金額都雙雙成長，更是外界點名看好的獨角獸候選企業。

今年初開始，M17打算在海外申請上市的傳言不斷，美國時間5月11日，M17集團正式向美國證券交易委員會（SEC）申請首次公開募股（IPO），將以股票代號「YQ」在紐約證交所掛牌，預計募資1.15億美元（約新台幣34.2億元），由花旗集團、德意志銀行、大和資本﹑瑞穗證券等公司承銷股票，成為台灣首家赴美掛牌的新創公司。

台灣時間6月7日晚間9時30分，M17集團正式在紐約證交所熱鬧敲鐘掛牌，不過，上市後的4天內卻遲遲沒有交易紀錄，引發外界揣測，但M17集團均以仍處於緘默期，不便評論或回應。

M17 集團終於在今天打破沉默表示，由於與特定IPO投資者結算美國存託股票（ADS）的相關問題，宣布暫緩在紐約證券交易所上市計畫，並已獲得新一輪私人融資3500萬美元（約新台幣10.5億元），將用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。

M17集團赴美掛牌急踩煞車，是在紐約證交所定價、敲鐘卻無法交易的首例，據知情人士透露，M17此次在美國籌備掛牌的費用約355萬美元（約新台幣1億元），包括繳給美國證券交易委員會（SEC）及紐約證券交易所的費用、會計費用、律師費用等；這次敲鐘代價高達1億元，不僅讓黃立成怒罵承銷商，也為台灣新創圈帶來寶貴經驗。

外界分析，M17想在美國上市，看中的就是可募得的資金較多，M17要募1億美元，規模太小，根本沒有大的承銷商關注，碰到不熟悉遊戲規則的承銷商，才會演變成鎩羽而歸的結果。

另外，財務狀況也恐讓投資人卻步，善於製造話題吸引目光的M17集團，全球用戶數超過4000萬，但9成以上營收來自直播主收到的打賞，直播主一旦轉移陣地，營收變動的風險就會拉高。

根據M17向美國證券交易委員會遞交的申請書，M17去年營收達7950萬美元（約新台幣23.58億元），因營業費用高達5044萬美元，導致虧損2201萬美元；今年第一季M17營收3790萬美元，仍處於虧損。

Frost & Sullivan數據顯示，2018年第一季17 Media在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）的營收市占率達19.2%，高居第一；用戶數達3330萬人。

17 Media原本預計2018年全球簽約主播數量達到5000人的目標，已經於今年第一季達標，目前全球共有超過7000位簽約主播，下個目標是全球簽約主播達萬人。

由於各國即時互動媒體的發展成熟度不同，17 Media更專注於在地化的跨國經營。例如香港文化與台灣相近，直播內容多以聊天、唱歌與粉絲互動，且65%的主播為主持專才；日本有近5成主播專長為搞笑漫畫題材；而馬來西亞主播有近7成是新秀網紅，其中更不乏駐唱歌手。

17 Media於去年9月落地日本時，在當地市場僅排名第四，半年內已衝上第二名。M17集團營運長張牧寧先前受訪表示，今年的目標是在日本持續推動更多業務、登上第一名。

據張牧寧觀察，日本雖然屬於亞洲市場，但是有自己的特色與文化，例如日本人對於打賞機制比較不習慣，要思考如何透過其他方式克服，而且日本對於產品的要求比較精細，這也是17 Media走向海外市場需要突圍的方向。（編輯：林孟汝）1070613

延伸閱讀》M17美國掛牌喊卡 承銷商出包是關鍵

延伸閱讀》M17赴美IPO踩煞車 黃立成怒罵承銷商

延伸閱讀》M17員工內部信曝光 短痛比不上長期困擾

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： M1717 Media直播
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP