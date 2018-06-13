梅健華將離任獲頒獎章 幽默表達感謝

外交部長吳釗燮（右）13日在台北賓館頒贈特種外交獎章給美國在台協會（AIT）處長梅健華（左），兩人舉杯向觀禮來賓致敬。中央社記者吳翊寧攝 107年6月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）將離任的美國在台協會（AIT）處長梅健華今天獲頒「特種外交獎章」，表揚他駐台期間促進台美關係的貢獻。梅健華以一貫幽默風趣的方式表達感謝，也說，離開後會很想念台灣。



外交部今天在台北賓館舉行頒贈典禮，由外交部長吳釗燮親自頒贈獎章給梅健華（Kin Moy）。特種外交獎章是外交部表揚對外交工作有貢獻的人士而頒發的最高榮譽。



吳釗燮致詞時表示，梅健華過去3年致力促進台美間在安全、文化、教育、人民交流等領域的夥伴關係。成果包括台灣加入美國「全球入境計畫」、台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下進行公共衛生、人道援助等方面的合作，以及AIT內湖新館落成等。



梅健華致詞時說，獲頒這個獎章感到很榮幸，能在許多朋友以及他所尊敬的人面前受獎，讓活動夠有意義。他謙卑地代表AIT接下這項榮譽，也感到十分驕傲。





外交部長吳釗燮（右）13日在台北賓館頒贈美國在台協會（AIT）台北辦事處長梅健華（Kin Moy）（左）「特種外交獎章」，感謝他的貢獻及付出。中央社記者吳翊寧攝 107年6月13日

梅健華先感謝吳釗燮，以及前外交部長林永樂、李大維、外交部同仁，共同努力促成台美密切合作。



接著他感謝在場特別來台參加昨天AIT落成典禮的朋友，包括AIT主席莫健（James Moriarty）、前AIT主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）等人。他們讓台灣人民看到美國對台灣的重視。



梅健華笑著表示，幾年前薄瑞光曾跟他說，幾乎拿了所有台灣頒給外國人的獎章，但沒拿過「特種外交獎章」，所以梅健華贏了。



他也透露，本來薄瑞光因為AIT落成典禮與同學會撞期，沒辦法來參加典禮，他問薄瑞光說，「想跟年輕時候欺負你的人在一起，還是想跟AIT前處長楊甦棣、司徒文（William Stanton）在一起呢？」經過一番掙扎後，薄瑞光選擇來台灣，梅健華說，很開心看到他來參加典禮。



談到楊甦棣，梅健華說，雖然他今天不在場，但很高興昨天看到他。幾週前，有位林先生自稱是AIT新館附近社區的成員寫信給他，跟他抱怨AIT新館有許多違規之處，他想組織一場遊行抗議，還問說要提出法律訴訟的話，應該要告AIT的哪一位。梅健華回信說，是楊甦棣負責整個工程規劃，所以應該告他。



梅健華打趣地說，這位林先生很高興的回應，請轉告楊甦棣「法庭上見」；這就是楊甦棣今天不在場的原因。梅健華一番話，引起現場一陣笑聲。



同時，梅健華一一感謝AIT不同部門的同仁。過去3年，他沒做什麼事，台美關係的進展，是許多其他人一起努力的功勞。他唯一真正做的事就是走進台灣人群，傳遞美國對台灣的支持，把握每個促成美台合作的機會。



梅健華也謝謝妻子陳舲舲（Kathy Chen）與孩子，跟著他一起從美國到台灣住了3年。但他說，妻子唯一的問題就是缺乏幽默感，結婚多年，他說了1萬9000個笑話，但妻子一次都沒笑過。



最近的例子是，AIT新館落成，有人問他AIT的地位是否有所改變，他回答，慶祝活動是「大事」，但不是「大使」。他覺得這個笑話很好笑，但妻子還是沒笑。



談到在台3年的生活，他說，他跟家人真的很愛台灣，離開之後，會很想念這裡。（編輯：張均懋）1070613





外交部長吳釗燮（右）13日在台北賓館頒贈特種外交獎章給美國在台協會（AIT）台北辦事處長梅健華（右2），AIT主席莫健（JamesMoriarty）（前左3）出席觀禮。中央社記者吳翊寧攝 107年6月13日

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