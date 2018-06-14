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M17赴美上市喊卡 美媒點出財務隱憂

發稿時間：2018/06/14 10:00

最新更新：2018/06/14 10:54

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M17以股碼YQ在紐約證券交易所掛牌，掛牌後多天沒有交易，最後決定踩煞車。（圖取自黃立成 Jeffrey Huang臉書www.facebook.com/MachiBigBrother）M17以股碼YQ在紐約證券交易所掛牌，掛牌後多天沒有交易，最後決定踩煞車。（圖取自黃立成 Jeffrey Huang臉書www.facebook.com/MachiBigBrother）

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）M17娛樂集團赴美上市諸事不順，首次公開募股（IPO）集資不如預期，掛牌後多天沒有交易，最後決定踩煞車。美媒指出，M17除持續燒錢，營收也過度集中，財務存有疑慮。

M17娛樂集團旗下擁有台灣17直播、新加坡交友軟體Paktor（拍拖），原本就因藝人黃立成身為大股東而備受關注，這次挾著近3年迅速成長的氣勢前進華爾街，更被視為台灣新創公司赴美掛牌的指標案例。

不過，M17赴美上市之路並不順遂。

M17以股碼YQ在紐約證券交易所（NYSE）掛牌，原本將IPO籌資目標定在1億1500萬美元，美國存託憑證（ADR）發行價區間為10至12美元，最後定價只有8美元，未達低標，總計發行751萬單位ADR，僅募得6010萬美元。

為慶祝M17在美上市，黃立成與M17執行長潘杰賢7日還親赴紐約證交所參加開盤敲鐘，未料M17股票當天完全沒交易，潘杰賢也臨時取消和美國科技業新聞網站TechCrunch的訪問。

後續幾個交易日，M17股票依舊沒有交易紀錄，公司方面又以受美國證券管理委員會（SEC）規定的靜默期限制為由，婉拒發表意見，導致市場謠言滿天飛。

M17終於在13日宣布，由於「與特定IPO投資者結算美國存託股票（ADS）的相關問題」，暫緩在紐約證交所上市計畫，並已獲得新一輪私人融資3500萬美元，將用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。

M17赴美上市雖喊卡，但這趟募資之旅因上市前財務資料須透明公開，也讓外界得知，這家被譽為獨角獸企業的公司營運狀況，其實不如外界想像那麼風光。

TechCrunch報導，根據SEC公布的申報文件，M17營收成長驚人，今年第一季營收達3790萬美元；M17也很能吸引直播藝人，簽約藝人量從2016年底的999人，暴增到今年3月底的7719人。

儘管營收迅速成長，M17仍未擺脫營運虧損，今年第一季虧損2480萬美元。根據申報文件，截至3月底，M17擁有3140萬美元的現金及約當現金，若沒有亮眼的IPO表現，M17維持營運的銀彈有限。

此外，M17也面臨用戶成長緩慢的困境，這對尚未轉虧為盈且講究成長前景的社群媒體股極為不利。推特（Twitter）就曾多次因財報公布的用戶成長未達市場預期，面臨股價重挫的考驗。

TechCrunch還指出，M17的營收品質是一大隱憂。直播占M17總營收逾9成，但這些收入高度集中在購買虛擬禮品的大戶，前10大用戶就貢獻超過一成的營收。另一方面，M17的前百大藝人瓜分逾1/3的營收。

從叱吒一時的社群遊戲商Zynga上市後股價一路走低可知，這類高度仰賴虛擬禮品購買大戶的營收模式，很難維持長久，投資人因此抱持觀望態度。（編輯：陳俊碩）1070614

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