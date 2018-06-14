/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠M17川金會
>rss

世足賽開踢看點總整理 梅西C羅巨星爭霸

發稿時間：2018/06/14 10:56

最新更新：2018/06/14 12:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
阿根廷王牌梅西（右）與葡萄牙隊的「C羅」羅納度（左）被公認是當今足壇兩名最偉大的球星。（達志提供）阿根廷王牌梅西（右）與葡萄牙隊的「C羅」羅納度（左）被公認是當今足壇兩名最偉大的球星。（達志提供）

（中央社記者李晉緯台北14日電）俄羅斯世界盃今天開踢，本屆世界盃包括梅西、「C羅」羅納度兩大球星爭霸，德國力戰巴西等勁旅尋求衛冕等，話題十足。

2018世界盃足球賽今天將由地主俄羅斯與沙烏地阿拉伯的對戰揭開序幕，俄羅斯目前世界排名70名，被譏為世界盃史上最弱地主隊，加上沙烏地阿拉伯世界排名67名，這個開幕戰組合讓球迷很悶，成為另類焦點。

這次世界盃，阿根廷、葡萄牙兩隊陣中王牌梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），被公認是當今足壇兩名最偉大的球星，兩人囊括近10年的金球獎，各獲5次殊榮，並列史上拿過最多金球獎的選手，共同的遺憾就是不曾率領國家隊拿下世界盃冠軍。

「C羅」羅納度最接近世界盃冠軍的一次，是2006年的德國世界盃，當時葡萄牙在季軍戰不敵德國獲得殿軍；梅西則是曾率阿根廷在上屆巴西世界盃殺進決賽，可惜在延長賽後以0比1惜敗給德國，與冠軍擦身而過，只獲得亞軍。

上屆世界盃，巴西極度渴望在自己家裡高舉冠軍獎盃，但德國在4強賽狂轟猛炸，最終以7比1大勝巴西，讓地主球迷徹底心碎，冠軍賽德國與由梅西率領的阿根廷對決，兩隊一路僵持到延長賽，德國靠高齊（Mario Gotze）禁區內的射門破網，以1比0獲勝奪得世界盃冠軍。

世足14日在俄國開踢，圖為官方會徽，由紅、金、黑、藍等顏色組成，靈感來自俄國傳統聖像畫，3個星星窗口模仿國際太空站，旨在結合傳統文化及現代科技。中央社莫斯科攝　107年6月14日世足14日在俄國開踢，圖為官方會徽，由紅、金、黑、藍等顏色組成，靈感來自俄國傳統聖像畫，3個星星窗口模仿國際太空站，旨在結合傳統文化及現代科技。中央社莫斯科攝　107年6月14日

本屆世界盃德國尋求衛冕，挑戰世界盃史上僅義大利、巴西兩隊曾完成的成就。世界盃首次有球隊衛冕成功是1934年、1938年的義大利，最接近本屆世界盃的一次，則是1958年、1962年的巴西，距今也已近一甲子。

德國這次在捲土重來的巴西，和擁有梅西、「C羅」羅那度的阿根廷、葡萄牙，及陣容完整的法國與傳統強權西班牙圍攻下，能否成為史上第3支在世界盃連霸的球隊，是本屆火熱話題之一。

世界盃32強中，冰島和巴拿馬是第一次進軍世足會內賽。人口約33萬5000人的冰島，成為世足史上參賽人口最少國家，打破千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）2006年創下的130萬人紀錄。冰島能否扮演黑馬，也是球迷關注焦點。

世界盃將於今天起到7月15日在俄羅斯舉行，為了籌辦今年世界盃，俄羅斯投入總計108億美元（約新台幣3248億元）預算，其中主要用在12座場館的整建。

世界盃開幕將以音樂饗宴為主軸，由英國男星羅比威廉斯（Robbie Williams），與俄羅斯新生代女高音嘉里富琳娜（Aida Garifullina）現場演唱，加上退休的巴西球星「外星人」羅納度（Ronaldo）現場與球迷同樂，打造音樂與足球的嘉年華。（編輯：黃瑞弘）1070614

莫斯科地鐵環線出現紅色為底的列車，炒熱國際運動賽事熱鬧氣氛。中央社莫斯科攝　107年6月14日莫斯科地鐵環線出現紅色為底的列車，炒熱國際運動賽事熱鬧氣氛。中央社莫斯科攝　107年6月14日

延伸閱讀》除了梅西與C羅 本屆焦點10大球星還有誰？

延伸閱讀》一日球迷看過來 看完這篇就懂世足規則

延伸閱讀》世界盃冷知識你都知道嗎？

更多世足賽相關新聞看這裡

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP