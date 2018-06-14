世足賽開踢看點總整理 梅西C羅巨星爭霸

阿根廷王牌梅西（右）與葡萄牙隊的「C羅」羅納度（左）被公認是當今足壇兩名最偉大的球星。（達志提供）

（中央社記者李晉緯台北14日電）俄羅斯世界盃今天開踢，本屆世界盃包括梅西、「C羅」羅納度兩大球星爭霸，德國力戰巴西等勁旅尋求衛冕等，話題十足。



2018世界盃足球賽今天將由地主俄羅斯與沙烏地阿拉伯的對戰揭開序幕，俄羅斯目前世界排名70名，被譏為世界盃史上最弱地主隊，加上沙烏地阿拉伯世界排名67名，這個開幕戰組合讓球迷很悶，成為另類焦點。



這次世界盃，阿根廷、葡萄牙兩隊陣中王牌梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），被公認是當今足壇兩名最偉大的球星，兩人囊括近10年的金球獎，各獲5次殊榮，並列史上拿過最多金球獎的選手，共同的遺憾就是不曾率領國家隊拿下世界盃冠軍。



「C羅」羅納度最接近世界盃冠軍的一次，是2006年的德國世界盃，當時葡萄牙在季軍戰不敵德國獲得殿軍；梅西則是曾率阿根廷在上屆巴西世界盃殺進決賽，可惜在延長賽後以0比1惜敗給德國，與冠軍擦身而過，只獲得亞軍。



上屆世界盃，巴西極度渴望在自己家裡高舉冠軍獎盃，但德國在4強賽狂轟猛炸，最終以7比1大勝巴西，讓地主球迷徹底心碎，冠軍賽德國與由梅西率領的阿根廷對決，兩隊一路僵持到延長賽，德國靠高齊（Mario Gotze）禁區內的射門破網，以1比0獲勝奪得世界盃冠軍。





世足14日在俄國開踢，圖為官方會徽，由紅、金、黑、藍等顏色組成，靈感來自俄國傳統聖像畫，3個星星窗口模仿國際太空站，旨在結合傳統文化及現代科技。中央社莫斯科攝 107年6月14日

本屆世界盃德國尋求衛冕，挑戰世界盃史上僅義大利、巴西兩隊曾完成的成就。世界盃首次有球隊衛冕成功是1934年、1938年的義大利，最接近本屆世界盃的一次，則是1958年、1962年的巴西，距今也已近一甲子。



德國這次在捲土重來的巴西，和擁有梅西、「C羅」羅那度的阿根廷、葡萄牙，及陣容完整的法國與傳統強權西班牙圍攻下，能否成為史上第3支在世界盃連霸的球隊，是本屆火熱話題之一。



世界盃32強中，冰島和巴拿馬是第一次進軍世足會內賽。人口約33萬5000人的冰島，成為世足史上參賽人口最少國家，打破千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）2006年創下的130萬人紀錄。冰島能否扮演黑馬，也是球迷關注焦點。



世界盃將於今天起到7月15日在俄羅斯舉行，為了籌辦今年世界盃，俄羅斯投入總計108億美元（約新台幣3248億元）預算，其中主要用在12座場館的整建。



世界盃開幕將以音樂饗宴為主軸，由英國男星羅比威廉斯（Robbie Williams），與俄羅斯新生代女高音嘉里富琳娜（Aida Garifullina）現場演唱，加上退休的巴西球星「外星人」羅納度（Ronaldo）現場與球迷同樂，打造音樂與足球的嘉年華。（編輯：黃瑞弘）1070614





莫斯科地鐵環線出現紅色為底的列車，炒熱國際運動賽事熱鬧氣氛。中央社莫斯科攝 107年6月14日

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