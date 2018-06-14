美升息亞股走跌 台股帶量重挫百點

美聯準會14日如預期宣布升息1碼。不過亞股普遍下跌，台股帶量開低走低，盤中大跌百點。（中央社檔案照片）
（中央社記者韋樞台北14日電）美聯準會今天如預期宣布升息1碼。不過亞股普遍下跌，台股帶量開低走低，盤中大跌百點，蘋概三雄失神。法人表示，近期台股呈震盪整理格局，在國際利多加持下，有利台股創高。
截至10時45分，台股加權指數來到11072.03點，跌101.18點，成交值新台幣848.19億元。蘋概三雄同步下跌，台積電盤中跌4.5元，來到227.5元，鴻海盤中跌1.7元，來到86.1元，大立光盤中跌100元，來到4630元。
美聯準會今天如預期宣布升息1碼，為今年的第2度升息。聯準會並發出2018年還會再升息2次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。
歐股預期美國聯準會（Fed）即將升息，今天持續收在高點；美國股市小幅下跌；亞股則普遍走跌。
法人表示，美國聯準會利率決策會議升息1碼、符合市場預期。雖然近期台股指數呈現震盪整理格局，但在歐美經濟數據亮眼、川金會成功落幕大幅降低地緣政治風險、台股利多題材不斷、台股技術面持續偏多，皆有利台股再創新高。建議擇優布局漲價概念及業績題材類股等。
法人指出，台股近期呈震盪整理走勢，儘管本週指數位於週線下方徘徊、屢攻不破，但仍守穩中長期均線之上，成交量能穩健升溫，由5月2日月均量1313億元提高至6月13日1526億元，指數向上未來突破今年最高11270點指日可待。（編輯：黃國倫）1070614
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