/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠M17川金會
>rss

美升息亞股走跌 台股帶量重挫百點

發稿時間：2018/06/14 11:09

最新更新：2018/06/14 11:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美聯準會14日如預期宣布升息1碼。不過亞股普遍下跌，台股帶量開低走低，盤中大跌百點。（中央社檔案照片）美聯準會14日如預期宣布升息1碼。不過亞股普遍下跌，台股帶量開低走低，盤中大跌百點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北14日電）美聯準會今天如預期宣布升息1碼。不過亞股普遍下跌，台股帶量開低走低，盤中大跌百點，蘋概三雄失神。法人表示，近期台股呈震盪整理格局，在國際利多加持下，有利台股創高。

截至10時45分，台股加權指數來到11072.03點，跌101.18點，成交值新台幣848.19億元。蘋概三雄同步下跌，台積電盤中跌4.5元，來到227.5元，鴻海盤中跌1.7元，來到86.1元，大立光盤中跌100元，來到4630元。

美聯準會今天如預期宣布升息1碼，為今年的第2度升息。聯準會並發出2018年還會再升息2次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。

歐股預期美國聯準會（Fed）即將升息，今天持續收在高點；美國股市小幅下跌；亞股則普遍走跌。

法人表示，美國聯準會利率決策會議升息1碼、符合市場預期。雖然近期台股指數呈現震盪整理格局，但在歐美經濟數據亮眼、川金會成功落幕大幅降低地緣政治風險、台股利多題材不斷、台股技術面持續偏多，皆有利台股再創新高。建議擇優布局漲價概念及業績題材類股等。

法人指出，台股近期呈震盪整理走勢，儘管本週指數位於週線下方徘徊、屢攻不破，但仍守穩中長期均線之上，成交量能穩健升溫，由5月2日月均量1313億元提高至6月13日1526億元，指數向上未來突破今年最高11270點指日可待。（編輯：黃國倫）1070614

延伸閱讀》反映通膨恐升溫 美聯準會升息1碼

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP