年改7月上路 30年資月退少領5千至1.8萬元

年金改革7月1日上路，根據銓敘部試算資料，以任職30年、新舊制合併為例，7月1日起，月退將少領新台幣5520元至1萬8576元不等。此為示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北14日電）年金改革7月1日上路，這幾天退休公務員陸續收到退休所得重算處分書，根據銓敘部試算資料，以任職30年、新舊制合併為例，7月1日起，月退將少領新台幣5520元至1萬8576元不等。



立法院去年6月三讀通過攸關年金改革的公務人員退休資遣撫卹法，退休公務人員支領月退休金者，18%優存兩年半歸零，所得替代率設有10年過渡期等，今年7月1日開始實施。



退休公務人員原服務機關從11日開始發放退休所得重算處分書，方便退休人員了解7月起退休所得變動情形，且可以在期限內提起訴願。



這波改革對退休公務員衝擊最大的是18%優惠存款利率2年半內歸零以及調降所得替代率。支領月退休金者，18%優存利息在今年7月1日到2020年底，年息將為9%，2021年起年息為零。



領取一次退休金者，18%優存分6年調降，今年7月起降為12%，2021年降為10%，2023年降為8%，2025年起僅剩6%。



年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。



退休公教人員在這波年金改革所受衝擊，依每個人新舊制年資、一次領或月退，情況各有不同，被砍金額也不一樣。



依照銓敘部提供資料，任職30年、新舊制合併，以「委任五等年功十級520俸點」非主管職的退休公務人員為例，原本可以領5萬2001元，但7月1日起，只能領4萬6481元，少5520元，扣10.62%。



若主管退休，被砍幅度更大，原本月領5萬5578元，7月1日起領4萬6481元，少了9097元，扣減16.37%。



若以「簡任十二等年功四級800俸點」來看，非主管退休公務人員原月領8萬7299元，7月1日起只能領7萬1651元，少了1萬5648元、17.92%。主管職原先月領9萬227元，自7月1日起，只能領7萬1651元，少1萬8576元，扣減20.59%。



根據銓敘部資料，任職30年，合併新舊制年資，扣減額為5520元至1萬8576元不等，扣減額約10.62%至20.59%。



若以30年純舊制，「委任五等年功十級520俸點」主管與非主管的退休人員為例，原本可以領4萬6605元，但7月1日起，只能領3萬9261元，少7344元，扣減15.76%。（編輯：李淑華）1070614





以任職30年為例，新、舊制個人所得調降情形概況表。（圖取自銓敘部網頁www.mocs.gov.tw）

以任職30年為例，舊制個人所得調降情形概況表。（圖取自銓敘部網頁www.mocs.gov.tw）

以任職30年為例，新制個人所得調降情形概況表。（圖取自銓敘部網頁www.mocs.gov.tw）

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