賴揆宣布金融發展行動方案 2年內新增百檔上市櫃

行政院14日舉行院會後記者會，院長賴清德（左起）、副院長施俊吉、金管會主委顧立雄說明金融發展行動方案。中央社記者鄭傑文攝 107年6月14日

（中央社記者顧荃台北14日電）行政院長賴清德今天親自召開記者會，宣布金融發展行動方案。方案內容在銀行業目標方面，要將台灣打造為國際化理財平台；在證券期貨業目標，則是要2年內股市新增百檔上市櫃等。



賴清德表示，這是政府多年來針對金融業所提出最完整、最全面的發展行動方案，希望把台灣打造為有前瞻性跟競爭性的金融市場，並與產業攜手，例如制定金融業107年對中小企業的放款成長目標為新台幣2700億元、對五加二創新產業放款成長目標2000億元，讓經濟可以持續發展、產業跟金融攜手進軍國際市場，希望有台商的地方就能有金融單位。



賴清德說，發展方案也特別鼓勵結合科技創新，將開放兩家純網路銀行，不斷創新，提供更好的金融服務，增加國際競爭力；總統蔡英文也指示應該多開闢金融商品，特別是長照產業的保險，這次也有包含在其中。



行政院副院長施俊吉指出，台灣銀行體系有40兆存款、上市櫃公司市值有37兆、保險業有23兆元資金，加起來剛好100兆，這就是台灣人民的財富，是台灣GDP的5倍、政府預算的50倍。所以金融業實力雄厚，如何用金融力量協助經濟成長，讓各行各業獲得所需資金、發展機會，這是政府一定要做的事。



金融監督管理委員會主委顧立雄說明，金融發展行動方案有四大願景，分別是金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場與普惠金融服務；針對銀行業、證券期貨業、保險業與金融科技業，分別設定目標與因應策略。



顧立雄說，在銀行業方面，目標是擴大金融機構規模，打造國際化理財平台。台灣OBU（國際金融業務分行）資產約2029億元，將利用OBU作為理財及資金調度中心，對總資產超過1億元的高端客戶採差異化管理，逐步放寬金融商品相關限制，以吸引境外資金以台灣的OBU為操作中心。此外，也將鬆綁銀行辦理債券業務規範、提供具台灣特色的金融商品等。



顧立雄表示，在證券期貨業方面，目標為2年內股市新增百檔上市櫃；保險業方面，3年內保障型及高齡化商品占比大於六成、保險業新增五加二創新產業投資金額達1500億元以上，以及5年內微型保險累積承保人數達100萬人以上；金融科技業目標則為3年內每年受理10件金融創新實驗申請案。（編輯：楊玫寧）1070614





行政院14日舉行院會後記者會，發言人徐國勇（左起）、院長賴清德、副院長施俊吉、金管會主委顧立雄出席，說明金融發展行動方案。中央社記者鄭傑文攝 107年6月14日

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