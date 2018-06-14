張忠謀：台灣不適合創新 但會愈來愈好

台積電前董事長張忠謀（中）14日出席歐商午餐會，談對半導體、創新的看法。中央社記者潘姿羽攝 107年6月14日
（中央社記者潘姿羽台北14日電）前台積電董事長張忠謀今天表示，台灣的文化、生活習慣、做法都不是很適合創新，但會改變，改變不需要百年時間，或許只要幾十年，他相信台灣環境會愈來愈好。
張忠謀本月5日剛卸下台積電董事長一職，由於與歐洲商會長期友好關係，他今天首度公開露面，在歐洲商會午餐會場合發表演說，分享經驗。
談到創新，身為台灣晶圓教父，張忠謀認為，以個人來說，養成慢跑習慣就是他個人生活的最大創新，而台積電的最大創新，就是建立晶圓代工的營運模式。
張忠謀說，從字面上來看，創新就是做些改變，讓事情有新的變化，也就是Make and do，可見創新需要被實踐，不能只停留在想法階段。
儘管有些創新可能會失敗、有些會花很多錢，但張忠謀強調，「我們不會處罰失敗，如果處罰了，那員工就不會再投入創新了」。
此外，有歐洲商會會員當場詢問，台灣環境是否適合創新，張忠謀坦言，這是個困難的問題（tough question），而他的回答是NO。
張忠謀進一步說明，因為台灣的文化、生活習慣、做法都不是很適合創新，但他認為這是會改變的，而改變不需要到百年的時間，或許只要幾十年，相信台灣環境會愈來愈好。
張忠謀也說，台灣現在的環境比起他剛回台灣的時候，已經愈來愈創新了。（編輯：鄭雪文/林淑媛）1070614
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