美國宣布 對500億美元中國貨徵25%關稅

圖為美國總統川普。（中央社檔案照片）
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普政府今天宣布對中國輸美價值500億美元商品課徵25%的關稅，此舉料將升高這兩個全球最大經濟體間的貿易緊張關係。
中國外交部發言人耿爽稍早在例行記者會中指出，如果美方採取單邊主義和保護主義的作法，損害中方利益，「我們會在第一時間做出反應，採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益」。1070615
USTR：340億美元中國貨 7月6日起徵25%關稅
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國貿易代表署（USTR）今天表示，7月6日起將先對價值340億美元的中國進口商品課徵25%的關稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動。
USTR聲明指出，將分兩個部分課徵關稅，即精簡之後的初步清單，將先對價值340億美元的818項商品課徵關稅。
接下來將對大幅受惠於中國產業政策的第2份商品清單徵關稅，這個部分包括「中國製造2025」科技發展計畫在內。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070615
美關稅制裁 中國宣布立即同等規模反制
（中央社記者周慧盈北京15日電）美國宣布對中國價值500億美元商品採懲罰性關稅措施後，中國商務部發言人隨即表態，中方將立即出台同等規模、同等力度徵稅措施，雙方先前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。
據中國商務部網站，商務部發言人說：「中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利已的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制。我們將立即出台同等規模、同等力度的稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。」1070615
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