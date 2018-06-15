/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫鄭問
>rss

美國宣布 對500億美元中國貨徵25%關稅

發稿時間：2018/06/15 20:27

最新更新：2018/06/15 21:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
圖為美國總統川普。（中央社檔案照片）圖為美國總統川普。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普政府今天宣布對中國輸美價值500億美元商品課徵25%的關稅，此舉料將升高這兩個全球最大經濟體間的貿易緊張關係。

中國外交部發言人耿爽稍早在例行記者會中指出，如果美方採取單邊主義和保護主義的作法，損害中方利益，「我們會在第一時間做出反應，採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益」。1070615

USTR：340億美元中國貨 7月6日起徵25%關稅

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國貿易代表署（USTR）今天表示，7月6日起將先對價值340億美元的中國進口商品課徵25%的關稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動。

USTR聲明指出，將分兩個部分課徵關稅，即精簡之後的初步清單，將先對價值340億美元的818項商品課徵關稅。

接下來將對大幅受惠於中國產業政策的第2份商品清單徵關稅，這個部分包括「中國製造2025」科技發展計畫在內。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070615

美關稅制裁 中國宣布立即同等規模反制

（中央社記者周慧盈北京15日電）美國宣布對中國價值500億美元商品採懲罰性關稅措施後，中國商務部發言人隨即表態，中方將立即出台同等規模、同等力度徵稅措施，雙方先前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

據中國商務部網站，商務部發言人說：「中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利已的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制。我們將立即出台同等規模、同等力度的稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。」1070615

延伸閱讀》地獄為你留了位子 美國與盟邦罵開了

延伸閱讀》貿易戰開打衝擊是什麼？數位專題帶你看懂

延伸閱讀》分析：習近平暗示 北韓和貿易戰捆綁處理

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 關稅貿易戰川普
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP