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川普對中國課高關稅 美國農團：紮紮實實的恐懼

發稿時間：2018/06/16 00:32

最新更新：2018/06/16 00:32

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普政府宣布對中國商品加徵關稅，這項作法立即招致美國企業界和農民團體的抗議。遊說團體認為，農民面臨紮紮實實的恐懼，批評此舉是「競爭者的勝利」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美中貿易大戰一觸即發，美股今天應聲下跌，道瓊工業指數早盤跌0.5%，標準普爾500指數跌0.4%，那斯達克指數跌0.6%。

在全球貿易戰中被視為高風險的大型企業，像是波音（Boeing）、開拓重工（Caterpillar）、農機巨擘迪爾公司（Deere & Co.）成為重災戶，股價分別重挫1.6%、1.7%和1.4%。泰森食品（Tyson Foods）、荷美爾食品（Hormel Foods）、朝聖者的驕傲（Pilgrim's Pride）等主要食品製造商，股價全面走低。美元匯率微幅走低。

川普今天提出警告，如果中國決定對諸如牛肉和大豆等美國農產品採取報復性措施，美國也準備好將課徵更多的關稅。川普這番談話暗示，貿易衝突可能進一步升高。

為了防範中國展開報復，美方據悉正就鎖定價值1000億美元中國貨品的另一份關稅清單，在進行最後修改。

川普政府宣布對價值500億美元的中國商品加徵關稅之舉，立即招致美國企業界、農民團體以及川普所屬共和黨內支持貿易人士的抗議。

聯邦參議院財政委員會主席海契（Orrin Hatch）表示：「中國威脅美國創新、就業創造者、工人和企業家，總統致力對抗，值得喝采。」

但他強調：「關稅將會傷害美、中的企業和消費者，也讓兩國的經濟成長面臨風險。」

全美最大貿易組織美國全國商會指出，新的關稅將把「中國不公平貿易作法的代價，由美國消費者、製造商、農人和牧人共同承擔。」

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）主席杜諾惠（Tom Donohue）表示：「這不是正確的作法。」

中國報復主要目標之一將是美國出口的農產品。美國農民出口140億美元大豆，其中半數銷往中國。

遊說團體農場主支持自由貿易（Farmers for Free Trade）主席庫爾（Brian Kuehl）表示：「對於美國農民來說， 一切再也不是理論了，現在是紮紮實實的恐懼。這再也不是談判技巧，這是對他們的生計徵稅。這些關稅的實施不僅重創我們的農民，也是我們競爭者的勝利。」（譯者：嚴思祺/核稿：何宏儒）1070615

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