世界盃傷停補時烏龍球 摩洛哥飲恨不敵伊朗

（中央社記者李晉緯台北16日電）世界盃小組賽持續進行，防守見長的摩洛哥、伊朗今天以0比0僵持到終場前傷停補時階段，摩洛哥在防守一記伊朗自由球時，意外將球「頭槌」進門，最終就因這記烏龍球，以0比1飲恨。



2018年世界盃足球賽14日起在俄羅斯點燃戰火，今天B組小組賽由摩洛哥對上伊朗，防守強悍的兩隊，在上半場進攻都不少，但都始終欠缺臨門一腳，尤其上半場時間終了前，伊朗連續兩波門前進攻的大好機會，都被摩洛哥門將擋下最為可惜，半場踢完時，雙方比分凍結在0比0。



下半場比賽開踢後，雙方持續纏鬥，在力拚防守的情況下，兩隊一路以0比0僵持，直到終場前的傷停補時階段，戰情才出現戲劇性變化。



當時伊朗獲自由球機會，球開出後飛向球門，摩洛哥的布哈杜茲（Aziz Bouhaddouz）試圖以頭將球頂離球門，不料他一個飛身，卻意外「頭槌破網」，形成一個烏龍球，靠著這個烏龍球，伊朗最終以1比0擊敗摩洛哥。



這場比賽的勝利，是伊朗繼1998年擊敗美國後，睽違20年再度在世界盃小組賽拿下的勝利。



摩洛哥過去曾在1986年晉級世界盃16強，本次在世界盃非洲區資格賽只失一球，展現驚人的防守功力；伊朗過去不曾從世界盃小組賽出線，本次在世界盃亞洲區資格賽拿下9連勝。



過去都曾4次闖進世界盃32強的摩洛哥、伊朗，這次在同組的葡萄牙、西班牙夾擊下，要取得晉級並不容易。1070616