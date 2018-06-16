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索國官員訪中國 外交部：密切掌握邦誼不受影響

發稿時間：2018/06/16 19:39

最新更新：2018/06/16 19:58

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友邦索羅門群島的官員與國會議員，在未經索國政府授權下，以個人身分前往中國招商。外交部發言人李憲章表示，密切掌握相關情勢。（中央社檔案照片）友邦索羅門群島的官員與國會議員，在未經索國政府授權下，以個人身分前往中國招商。外交部發言人李憲章表示，密切掌握相關情勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）友邦索羅門群島的官員與國會議員，在未經索國政府授權下，以個人身分前往中國招商。外交部今天表示，密切掌握相關情勢，索國政府也向駐館表示，兩國邦誼不受影響。

民主進步黨籍立法委員王定宇下午在臉書表示，據聞索羅門群島交通、工礦部長和一位反對黨議員，目前在北京洽商協助開採的事宜，這是未經索國內閣同意授權的個人行程，雖然尚不至於影響邦交關係，但確實是需要注意的負向訊號。

據聞...所羅門群島交通、工礦部長和一位反對黨議員，目前在北京洽商協助開採的事宜，此行是在內閣未同意授權的個人行程，雖然尚不至於影響邦交關係，但是確實是個要極度注意的負向訊號。

王定宇發佈於 2018年6月16日



對此，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，太平洋友邦索羅門群島將於明年舉行國會大選，若干有意爭取連任的部長與國會議員，「或因對中國市場與資金存有幻想」，近日在未經索國政府授權下，以個人身分前往中國招商。

李憲章說，駐索羅門群島大使館對相關情勢都有密切掌握，索國政府高層也告知駐館，「此類行程未獲內閣授權，純屬個人利益考量，兩國邦誼不受影響」。

同時，他表示，目前中華民國與索國政府各項合作計畫都持續順利進行中，「在雙方共同努力下，雙邊關係穩定友好」。（編輯：溫貴香）1070616

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