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幸運女神眷顧 丹麥1比0險勝秘魯開紅盤

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幸運女神眷顧 丹麥1比0險勝秘魯開紅盤

發稿時間：2018/06/17 02:21

最新更新：2018/06/17 02:21

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（中央社記者龍柏安台北17日綜合報導）靠著幸運女神眷顧，秘魯上半場的12碼罰球意外失手，加上丹麥前鋒波爾森在下半場第59分鐘左腳刁鑽勁射破網，率隊以1比0險勝秘魯，世界盃首戰順利開出紅盤。

丹麥今踢得險象環生，多次失分危機都有驚無險化解，尤其秘魯在上半場第44分鐘12碼罰球意外失手，更是讓丹麥死裡逃生。

秘魯今天多次進攻總欠臨門一腳，丹麥在第59分鐘逮到機會，靠著防守反擊，由中場王牌艾利克森（Christian Eriksen）盤帶突破後，漂亮將球分給左路前鋒波爾森（Yussuf Poulsen），他直接起腳射門破網，不僅終結平手僵局，也助丹麥拿下寶貴的第1勝。

秘魯中場大將奎瓦（Christian Cueva）上半場第44分鐘，球門前遭波爾森犯規，第1時間主審並未響哨，藉由影像助理裁判技術（Video Assistant Referees，VAR）重新檢視，才給了秘魯12碼罰球機會。

獲得12碼罰球的奎瓦，卻沒能把握難得機會，他助跑後停頓了一下，接著再次起跑後起腳射門，丹麥守門員雖完全撲錯方向，不料球卻直接噴往球門外左上方，讓秘魯錯失領先契機。

球風剽悍又迅捷的秘魯，在第56分鐘擁有絕佳攻門機會，奎瓦門前妙傳給跟進的卡里略（Andre Carrillo），無奈他起腳後僅擦到皮球邊緣，佛羅雷斯（Edison Flores）情急之下再補一腳又沒踢中球心，秘魯數次攻門無功而返，3分鐘後，丹麥就靠著防守反擊突破防線進球，讓秘魯悶到爆。

這是丹麥隊史第1次和秘魯在世界盃交手，加上今天比賽在內，丹麥隊史世界盃4度和南美球隊交手，共取得3勝優勢，而秘魯今年則是繼1982年後，隊史首度闖進世界盃會內賽。（編輯：劉學源）1070617

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