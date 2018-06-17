連日大雨 水利署：對高雄台南水情大有助益

中南部連日下雨，同個供水區的南化、烏山頭、曾文3個水庫預估可以增供大台南地區27天用水。圖為行政院長賴清德（前左) 2日視察南化水庫。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北17日電）中南部連日大雨，紓緩原本緊繃的水情，經濟部水利署副署長王藝峰形容，這波降雨對於高雄及台南水情「大有助益」，但是否能解除台南一階限水，本週檢討評估後才有結論。



目前台南市處於一階限水，高雄市、桃園市及新北市林口區則水情稍緊。



據水利署統計6月13日至6月17日的降雨情形，曾文水庫加上烏山頭水庫預估入流量共達1400萬噸，南化水庫預估入流量則達1100萬噸。



王藝峰說明，南化、烏山頭、曾文3個水庫是同個供水區，目前水庫預估可以增供大台南地區27天用水；而據氣象局預報，雨可能會下到週二，水情應可較目前預估值進一步改善。



不過對於台南一階限水是否能因此解除，王藝峰表示，必須等本週依據氣象局對降雨的評估，並檢視用水是否能滿足稻作、產業的需求，綜合檢討後才能做決定。



王藝峰指出，高雄也因為這次下雨，水情大大緩和，但因為高雄供水會跨區支援台南、水情連動，因此高雄水情同樣要本週與台南一併檢討後才有結果。



至於桃園市水情，王藝峰說明，石門水庫蓄水有增加，但不像中南部增加那麼多，僅能增供2天的用水；據氣象局預報，北部還會有降雨，希望近日水情能有更大改善。（編輯：林興盟）1070617