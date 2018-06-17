/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
>rss

世足塞爾維亞自由球破門 1比0勝哥斯大黎加

發稿時間：2018/06/17 21:55

最新更新：2018/06/17 22:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 2018年世界盃足球賽，塞爾維亞在E組小組賽中擊敗哥斯大黎加。（達志提供）2018年世界盃足球賽，塞爾維亞在E組小組賽中擊敗哥斯大黎加。（達志提供）

（中央社記者龍柏安台北17日綜合報導）哥斯大黎加窒息式嚴防，讓塞爾維亞一度吃足苦頭，但下半場第56分鐘隊長柯拉洛夫利用自由球，以一記刁鑽射門突破人牆破網，助塞爾維亞以1比0收下首勝。

現年32歲的柯拉洛夫（Aleksandar Kolarov），生涯過去僅在世界盃出賽2場，今天是他生涯第3度在世界盃亮相，他成功把握機會，靠著自由球幫塞爾維亞首開記錄，成為帶領球隊獲勝的頭號功臣。

今年塞爾維亞與哥斯大黎加、巴西、瑞士並列E組，塞爾維亞搶下第1勝後，率先取得3分積分，未來晉級情勢一片大好。

哥斯大黎加在上屆巴西世界盃是頭號黑馬，8強與荷蘭鏖戰至12碼PK才以3比4惜敗，他們上屆5場比賽僅失2球，後防線堅壁清野的嚴防，是他們得以一路過關斬將的主因。

今天哥斯大黎加嚴密的後防線，依舊讓對手難以越雷池一步，上半場塞爾維亞雖坐擁62%的控球率，全隊累積僅有2次射門，反觀哥斯大黎加控球機會不多，卻5度強勢攻門。

第38分鐘塞爾維亞一度出現失分危機，當時後防出現失誤，讓哥斯大黎加28歲的前鋒尤瑞尼亞（Marcos Urena）逮到機會，在門前起腳勁射，可惜球卻飛出球門橫樑上方，錯失領先契機。

悶了大半場的塞爾維亞，在下半場第49分鐘，前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）接獲隊友妙傳，形成門前單刀，只可惜他大膽選擇正面進攻，被守門員直接擋下。

相隔不到10分鐘，塞爾維亞門前獲得寶貴自由球機會，柯拉洛夫起腳後，球在空中畫出一道優美弧線，閃過人牆後往球門右上方急竄，守門員撲救不及，只能眼睜睜看球破網，靠著這記漂亮的自由球，塞爾維亞就以1比0擊敗哥斯大黎加，拿下首勝。（編輯：吳協昌）1070617

延伸閱讀》世足2018電視網路直播哪裡看 這篇一次整理給你

延伸閱讀》當一日球迷不丟臉 這些基本規則你一定要懂

延伸閱讀》梅西錯失建功機會 冰島奇蹟讓阿根廷哭泣

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 世足世界盃足球
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP