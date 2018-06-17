廖健富關鍵三壘打 桃猿上半季封王

中華職棒上半季冠軍17日晚間出爐，Lamigo桃猿隊先發投手克恩三世好投，廖健富關鍵三壘打，終場以3比1擊敗中信兄弟，拿下隊史第11座季冠軍，藍色封王彩帶滿場飄動。中央社記者張新偉攝 107年6月17日

（中央社記者謝靜雯桃園17日電）Lamigo桃猿隊不願再等，今天比賽因雨延後3小時開打，先發投手克恩三世好投，廖健富關鍵三壘打，以3比1擊敗中信兄弟，拿下隊史第11座季冠軍，與破萬名球迷一同拋下封王彩帶。



中職目前為止半季最多季冠軍為中信兄弟（含前身兄弟象）的14座季冠軍，其次為統一獅隊13座季冠軍，桃猿隊近年戰績直追，從2011年到現在，包含今晚的季冠軍，近8年拿下7座季冠軍，連3季（2017年上、下半季，2018上半季）拿下季冠軍，為史上第4次。



克恩三世今天狀況佳，先發投8局僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，有效壓制兄弟隊打線；桃猿隊比賽前半段打線受制，8局王柏融、林立接連安打，廖健富關鍵三壘打，一棒替球隊送回2分，陳俊秀再補上安打，送回球隊第3分。（編輯：吳協昌）1070617





中職Lamigo桃猿隊17日與中信兄弟交手，力拚主場封王。8局下桃猿廖健富（中）敲出中外野方向三壘安打，帶有兩分打點，打破0比0僵局。中央社記者張新偉攝 107年6月17日

廖健富表現超預期 補起王柏融低潮扮關鍵



（中央社記者謝靜雯桃園17日電）Lamigo桃猿隊超級新人廖健富，本季至今打擊率維持在4成以上，打擊教練曾豪駒直呼：「表現出乎預期」，適時補起王柏融打擊狀況相對不穩定的時期，成為桃猿上半季封王的關鍵。



廖健富在業餘時期就是備受看好的強打者，球季還沒開打前，原本教練團內也有聲音，對廖健富面對更高職棒層級的適應狀況有些疑慮，但廖健富用好表現證明自己。



廖健富本季僅在5月24日賽後打擊率跌至3成99，其餘時間打擊率都維持在4成之上。今天賽前出賽56場，敲出87支安打，包括8發全壘打，打擊率4成22，長打率6成21，暫居中職打擊王、安打王和打點王。



桃猿隊打擊教練曾豪駒談起廖健富直言，「知道他ok，但沒有想到他可以打得這麼好，觀察他的心態，感覺蠻成熟的，表現出乎預期」。曾豪駒表示，年輕球員打得好的時候，就會想要打得更好，「但廖健富沒有這種狀況，不會有太大的野心，每天做好該做的事，上場就是把球擊好」。



曾豪駒認為廖健富現在給人的感覺，就像前幾個球季的王柏融，今年王柏融雖然整體狀況還是不錯，但遇到多段低潮期，廖健富適時跳出來，成為打線穩定的一環，「補足了柏融狀況不好的時期」，今天關鍵比賽也敲出關鍵三壘打，送回球隊前2分，帶起球隊士氣。



廖健富今年狀況亮眼，但曾豪駒認為，挑戰在今年之後，「現在感覺怎麼打都是安打，但明年開始的球季，或許他也會遇到跟王柏融一樣的狀況，該怎麼去面對、克服才是關鍵」。（編輯：吳協昌）1070617



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