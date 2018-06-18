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格蘭奎斯特12碼罰球建功 瑞典1比0勝南韓

發稿時間：2018/06/18 21:53

最新更新：2018/06/18 22:12

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去年瑞典足球先生格蘭奎斯特（圖），18日在第65分鐘靠著12碼罰球破網，替瑞典攻進12年來首顆世界盃進球。（達志提供）去年瑞典足球先生格蘭奎斯特（圖），18日在第65分鐘靠著12碼罰球破網，替瑞典攻進12年來首顆世界盃進球。（達志提供）

（中央社記者龍柏安台北18日電）去年瑞典足球先生格蘭奎斯特（Andreas Granqvist），今天在第65分鐘靠著12碼罰球破網，替瑞典攻進12年來首顆世界盃進球，率隊以1比0擊敗南韓，在小組預賽首戰開出紅盤。

瑞典上一次踢進世界盃會內賽是2006年德國世界盃，今年是相隔12年再次闖進世界盃會內賽。瑞典與南韓、德國、墨西哥分在F組，由於今天凌晨墨西哥先以1比0擊敗德國，因此南韓與瑞典之戰雙方都全力求勝。

上半場兩隊近身肉搏，雙方累計25次犯規，其中南韓前鋒金信煜開賽僅12分鐘就領到一張黃牌，而瑞典中場克雷森（Viktor Claesson）在第62分鐘禁區內被犯規，第一時間主審並未響哨，透過影像助理裁判（VAR）技術檢視後，給了瑞典12碼罰球機會。

格蘭奎斯特冷靜地把球塞往右下角，南韓門將趙賢祐完全猜錯方向，靠著這記精彩進球，瑞典才艱辛突破僵局，成了勝利的一方。

「亞洲紅魔」南韓上半場有僅1次射門，最具威脅性是王牌前鋒孫興慜在第34分鐘，靠著快速盤帶突破形成單刀，可惜他推進時發力過猛，持球推到底線錯過攻門機會，情急之下回傳卻被瑞典後衛破壞掉，錯失先馳得點機會。

瑞典上半場雖有8次射門，僅2次射正，始終沒能破門，下半場瑞典快攻，後防的黃喜燦推倒對手後，趁著對方還沒起身偷踢對方一腳，被主審逮個正著，也被賞了一張黃牌。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070618

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