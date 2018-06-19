/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震巴西端午 世足轉播

盧卡庫包辦2球 比利時3比0大勝巴拿馬

>rss

盧卡庫包辦2球 比利時3比0大勝巴拿馬

發稿時間：2018/06/19 01:08

最新更新：2018/06/19 01:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北19日電）上半場屢攻不下的一肚子鳥氣，比利時在下半場一口氣爆發，靠著前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）包辦2球，加上梅丹斯（Dries Mertens）的遠射，終場以3比0大勝巴拿馬。

世界排名第3的比利時，本屆世界盃陣容被譽為隊史最強的「黃金一代」，他們和突尼西亞、英格蘭與巴拿馬分在G組，比利時首役擊敗巴拿馬後，成為G組率先開胡的球隊。

賽前專家與博彩網站紛紛預測，比利時碰上隊史首度踢進世界盃會內賽的巴拿馬，將會是場屠殺秀，沒想到巴拿馬靠著堅實的後防線屢屢破壞對手進攻，加上門將裴尼多（Jaime Penedo）多次精彩撲救，半場打完雙方握手言和。

下半場開踢才短短2分鐘，梅丹斯在右邊禁區內一步撿到反彈球，毫不猶豫起腳破網；第69分鐘，德布勞內（Kevin de Bruyne）一次漂亮傳球，找到門前無人防守的盧卡庫，他用頭槌再次攻破對方球門。

連進2球的比利時殺紅了眼，第75分鐘哈札德（Eden Hazard）快速推進，並把球分給左路的盧卡庫，巴拿馬門將情急之下衝出來撲搶，盧卡庫左腳輕輕一挑，讓皮球完美越過守門員再次入門，比利時將領先擴大至3比0，幾可提前宣告比賽結束。

比利時今開局就展現猛烈攻勢，前12分鐘就有3次射門，包括2次射正，開賽6分鐘，前鋒卡拉斯柯（Yannick Carrasco）從左路跟進，接獲梅丹斯妙傳後在沒人看管情況下起腳，卻被對方門將擋了下來。

第7分鐘輪到梅丹斯在右邊嘗試攻門，可惜同樣無功而返，所幸悶了大半場的比利時，下半場火力全面噴發，讓他們輕鬆拿下分組預賽首勝。（編輯：徐崇哲）1070619

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP