盧卡庫包辦2球 比利時3比0大勝巴拿馬

（中央社記者龍柏安台北19日電）上半場屢攻不下的一肚子鳥氣，比利時在下半場一口氣爆發，靠著前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）包辦2球，加上梅丹斯（Dries Mertens）的遠射，終場以3比0大勝巴拿馬。



世界排名第3的比利時，本屆世界盃陣容被譽為隊史最強的「黃金一代」，他們和突尼西亞、英格蘭與巴拿馬分在G組，比利時首役擊敗巴拿馬後，成為G組率先開胡的球隊。



賽前專家與博彩網站紛紛預測，比利時碰上隊史首度踢進世界盃會內賽的巴拿馬，將會是場屠殺秀，沒想到巴拿馬靠著堅實的後防線屢屢破壞對手進攻，加上門將裴尼多（Jaime Penedo）多次精彩撲救，半場打完雙方握手言和。



下半場開踢才短短2分鐘，梅丹斯在右邊禁區內一步撿到反彈球，毫不猶豫起腳破網；第69分鐘，德布勞內（Kevin de Bruyne）一次漂亮傳球，找到門前無人防守的盧卡庫，他用頭槌再次攻破對方球門。



連進2球的比利時殺紅了眼，第75分鐘哈札德（Eden Hazard）快速推進，並把球分給左路的盧卡庫，巴拿馬門將情急之下衝出來撲搶，盧卡庫左腳輕輕一挑，讓皮球完美越過守門員再次入門，比利時將領先擴大至3比0，幾可提前宣告比賽結束。



比利時今開局就展現猛烈攻勢，前12分鐘就有3次射門，包括2次射正，開賽6分鐘，前鋒卡拉斯柯（Yannick Carrasco）從左路跟進，接獲梅丹斯妙傳後在沒人看管情況下起腳，卻被對方門將擋了下來。



第7分鐘輪到梅丹斯在右邊嘗試攻門，可惜同樣無功而返，所幸悶了大半場的比利時，下半場火力全面噴發，讓他們輕鬆拿下分組預賽首勝。（編輯：徐崇哲）1070619