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大谷翔平右手肘傷勢 2到3週內重新評估

發稿時間：2018/06/19 11:39

最新更新：2018/06/19 12:05

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美國職棒MLB洛杉磯天使隊總教練索西亞18日表示，會在2到3週內重新評估大谷翔平（圖）的傷勢。（檔案照片／共同社提供）美國職棒MLB洛杉磯天使隊總教練索西亞18日表示，會在2到3週內重新評估大谷翔平（圖）的傷勢。（檔案照片／共同社提供）

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使隊總教練索西亞（Mike Scioscia）今天告訴記者，日前扭傷右尺骨副韌帶的「二刀流」新秀大谷翔平，會在2到3週內重新評估傷勢。

索西亞沒有針對大谷的傷勢提供更新消息。大谷6日擔任先發投手，但只投4局就因右手手指起水泡離場。評估傷勢時，經核磁共振（MRI）檢查發現，大谷的尺骨副韌帶（UCL）受傷。

8日，大谷翔平因右手肘內側2級扭傷，被列上傷兵名單。

尺骨副韌帶傷勢分3級，天使隊還在觀察大谷是否需要動刀。但體育媒體ESPN上週報導，大谷「可能」得進行俗稱Tommy John的韌帶置換手術，更長的復健期或將讓他坐冷板凳坐到2020年球季前。

發現尺骨副韌帶受傷後，天使隊原先計劃2到3週內重新評估大谷傷勢，但隨後又將時程往後延。

MLB官網記者莫洛西（Jon Morosi）上週推文說，天使隊「審慎樂觀」，認為大谷翔平今年球季尾聲可以重新上場比賽，至少擔任打者，但也有可能投球。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070619

延伸閱讀》大谷翔平傳動刀 天使總管出面否認

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