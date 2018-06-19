軍改案朝野達共識 無爭議條文19日先處理

圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
（中央社記者王承中、溫貴香台北19日電）朝野立委今天上午針對軍改案協商達成共識，將包含起支俸率、18％優存等15條條文保留院會處理，下午召開院會先進行廣泛討論並宣讀非保留條文，今天不處理保留條文。
立法院會今天處理軍改案，立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」相關事宜，在經過一個多小時的討論後，朝野達成共識，將包含起支俸率、18％優存利息、遺屬年金、離婚配偶請求權等15條條文保留至院會處理。
另外，朝野也達成共識，今天下午召開院會二讀時，先進行廣泛討論及宣讀非保留條文，今天不處理保留條文。
廣泛討論由各黨團推派代表發言，親民黨立法院黨團、時代力量立法院黨團、民進黨立法院黨團各2人，國民黨立法院黨團為20人，每人發言時間3分鐘。廣泛討論後再進行逐條討論，宣讀非保留條文。
立法院朝野黨團也已針對以上共識作出朝野協商結論，包含民進黨團、時代力量黨團、親民黨團都已簽字，只剩國民黨團尚未簽署協商結論。（編輯：林沂鋒）1070619
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