八百壯士遊行和平落幕 取消立院夜宿行程

反軍改團體「八百壯士」19日遊行，大批警力在立法院旁、遊行路線層層戒備，雖然途中有零星言語衝突，所幸沒有激烈口角。中央社記者游凱翔攝 107年6月19日

（中央社記者游凱翔台北19日電）立法院今天處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」下午集結立法院遊行至總統府前抗議，再返回立法院前投擲水球、雞蛋抗議，抗議活動已於下午4時暫告一段落，也取消晚間夜宿。



立法院會今天處理軍改案，立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」相關事宜，在經過一個多小時的討論後，朝野達成共識，將包含起支俸率、18%優存利息、遺屬年金、離婚配偶請求權等15條條文保留至院會處理。



約300名八百壯士與軍公教退休人員下午1時集結在立法院旁，在領頭車的帶領下，途經中山南路、忠孝西路、重慶南路、公園路後，在總統府前、凱達格蘭大道發表演說。



遊行人員最後再返回立法院前，向人形看板投擲水球、雞蛋表達不滿；大批警力也在立法院旁、遊行路線層層戒備，雖然途中有零星言語衝突，所幸沒有激烈口角發生。



八百壯士幹部告訴中央社記者，今天的抗議活動已於下午4時暫告一段落，今晚也沒有夜宿的打算。預計明天上午9時再度集結立法院旁抗議，抗議程度會視院內審查軍改的進度有所不同。（編輯：林興盟）1070619





反軍改團體「八百壯士」19日遊行，並在立法院前向人形看板投擲水球、雞蛋表達不滿。中央社記者游凱翔攝 107年6月19日

立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」在立法院外準備水球與雞蛋朝看板投擲，表達不滿。中央社記者徐肇昌攝 107年6月19日

立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」在立法院外丟水球、雞蛋，表達不滿。中央社記者徐肇昌攝 107年6月19日

立法院19日處理軍改案，院外反軍改團體「八百壯士」動員集結，現場各式旗幟、標語充斥，下午並發起遊行抗議，前往行政院、凱達格蘭大道表達訴求。中央社記者徐肇昌攝 107年6月19日

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