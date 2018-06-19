/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

八百壯士遊行和平落幕 取消立院夜宿行程

發稿時間：2018/06/19 16:47

最新更新：2018/06/19 17:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
反軍改團體「八百壯士」19日遊行，大批警力在立法院旁、遊行路線層層戒備，雖然途中有零星言語衝突，所幸沒有激烈口角。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日反軍改團體「八百壯士」19日遊行，大批警力在立法院旁、遊行路線層層戒備，雖然途中有零星言語衝突，所幸沒有激烈口角。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日

（中央社記者游凱翔台北19日電）立法院今天處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」下午集結立法院遊行至總統府前抗議，再返回立法院前投擲水球、雞蛋抗議，抗議活動已於下午4時暫告一段落，也取消晚間夜宿。

立法院會今天處理軍改案，立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」相關事宜，在經過一個多小時的討論後，朝野達成共識，將包含起支俸率、18%優存利息、遺屬年金、離婚配偶請求權等15條條文保留至院會處理。

約300名八百壯士與軍公教退休人員下午1時集結在立法院旁，在領頭車的帶領下，途經中山南路、忠孝西路、重慶南路、公園路後，在總統府前、凱達格蘭大道發表演說。

遊行人員最後再返回立法院前，向人形看板投擲水球、雞蛋表達不滿；大批警力也在立法院旁、遊行路線層層戒備，雖然途中有零星言語衝突，所幸沒有激烈口角發生。

八百壯士幹部告訴中央社記者，今天的抗議活動已於下午4時暫告一段落，今晚也沒有夜宿的打算。預計明天上午9時再度集結立法院旁抗議，抗議程度會視院內審查軍改的進度有所不同。（編輯：林興盟）1070619

反軍改團體「八百壯士」19日遊行，並在立法院前向人形看板投擲水球、雞蛋表達不滿。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日反軍改團體「八百壯士」19日遊行，並在立法院前向人形看板投擲水球、雞蛋表達不滿。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日
立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」在立法院外準備水球與雞蛋朝看板投擲，表達不滿。中央社記者徐肇昌攝　107年6月19日立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」在立法院外準備水球與雞蛋朝看板投擲，表達不滿。中央社記者徐肇昌攝　107年6月19日
立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」在立法院外丟水球、雞蛋，表達不滿。中央社記者徐肇昌攝　107年6月19日立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」在立法院外丟水球、雞蛋，表達不滿。中央社記者徐肇昌攝　107年6月19日
立法院19日處理軍改案，院外反軍改團體「八百壯士」動員集結，現場各式旗幟、標語充斥，下午並發起遊行抗議，前往行政院、凱達格蘭大道表達訴求。中央社記者徐肇昌攝　107年6月19日立法院19日處理軍改案，院外反軍改團體「八百壯士」動員集結，現場各式旗幟、標語充斥，下午並發起遊行抗議，前往行政院、凱達格蘭大道表達訴求。中央社記者徐肇昌攝　107年6月19日

延伸閱讀》蘇嘉全：軍改協商氣氛算和諧 爭議條文明表決

延伸閱讀》林萬億：年改絕無砍到讓大家晚景淒涼

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP