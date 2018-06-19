大眾運輸定期票免費 北市交通局:至少需補貼300億

近日多名台北市長參選人紛提交通票價優惠政策，台北市交通局19日下午召開記者會，運輸管理科科長王湮筑說明目前定期票票價定價方式，並指出雙北若提供免費定期票，每年至少需補貼新台幣300億元。中央社記者陳妍君攝 107年6月19日

（中央社記者陳妍君台北19日電）現行雙北大眾運輸定期票票價1280元。台北市交通局今天指出，以UUPON紅利點數平台綁定悠遊卡點數回饋，民眾消費超過25萬元，才能獲得1280元儲值金，等於是定期票0元。



藍綠兩黨台北市長參選人分別提出大眾運輸定期票新台幣800元與0元的政見，引發討論。交通局下午召開記者會，說明定期票票價定價方式。



交通局運輸管理科科長王湮筑指出，定期票票價若訂為800元，雙北每年需補貼約35億元，將近目前補貼金額的4倍；若提供免費定期票，每年至少需補貼300億元。



對於民主進步黨台北市長參選人姚文智提出結合電子商務，可以做到定期票0元，王湮筑表示，以現行UUPON紅利點數平台綁定悠遊卡點數回饋方式，消費50元累積一點，4點換一元悠遊卡儲值金，必須消費25萬6000元，才能累積到1280元儲值金。



交通局副局長鄭佳良指出，市面上信用卡現金回饋最高1.25%，假設加上廣告收入，讓回饋金額達到10%，也還有90%的財務缺口需補足；因此，若參選人能提出「定期票0元」的財務缺口補足方式，市府很樂於納入政策討論與參考。



王湮筑表示，交通局調查跨台北、新北市境機車通勤族，平均每月交通花費約新台幣1260元、汽車通勤族約4956元；另外，每月搭乘大眾運輸42次以上的「高忠誠度使用者」中，23%的人每月交通費超過1280元。



她指出，考量私人運具與大眾運輸高忠誠度使用者通勤成本，1280元都能吸引他們搭乘大眾運輸工具，加上票價若訂為1280元，雙北補貼金額約9.41億元；雙北討論後，認為可以接受，因此訂為這個票價。



王湮筑說，定期票實施第一個月，與去年同期相較，捷運運量增加2.2%、公車增加1%、YouBike運量增加約16%；目前定期票使用卡數每天約23.8萬張，符合預期效益，運量也在穩定微幅成長中。（編輯：李亨山）1070619