美中貿易戰升溫衝擊 台股大跌183點

台北股市19日收盤下跌183.28點，為10904.19點，失守月線。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美中互祭高關稅，亞股重挫，台股未能倖免，終場下跌183點，失守月線和11000點大關。法人表示，台股收在11000點之下整理，短線台股走勢盤整，等待市場進一步反應。
美中互祭高關稅、貿易戰升溫，亞股重挫，台股也未能倖免，不僅月線約11029點失守，也跌破11000點大關，力守10900點整數關卡，逼近季線10879點。午盤橫向整理，尾盤電金弱勢，台股大跌逾180點，守住10900點大關。
終場台股加權股價指數終場收在10904.19點，下跌183.28點，跌幅1.65%，成交值新台幣1695.04億元，電子股下跌2.04%，金融股跌1.3%。
主要電子權值股表現弱勢，台積電終場收在225元，跌2.6%。鴻海終場收在83元，跌2.35%。股王大立光終場收在4350元，跌5.2%。日月光投控收在72.1元，跌3%。友達收在13.15元，跌2.59%。
被動元件國巨收在1035元，跌8.8%，華新科收在394元，跌4.1%。禾伸堂收在211.5元，跌3.4%。
金控股國泰金收在55元，小跌0.54%，富邦金收在53元，跌1.3%，中信金收在21.6元，跌2.4%。
元富投顧總經理劉坤錫表示，美中貿易戰升溫，週一部分亞股已先行反應，台股今天下挫，主要還是受到美中貿易戰影響。
劉坤錫指出，美中貿易戰升溫，可能對全球金融市場產生壓力，台股11000點是關鍵，今天台股收盤在11000點之下整理，短線台股走勢盤整，等待市場進一步反應。（編輯：黃國倫）1070619
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