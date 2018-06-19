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水庫進帳逾1.2億噸 南部水庫初步解渴

發稿時間：2018/06/19 15:41

最新更新：2018/06/19 15:51

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連日降雨為全台水庫帶來逾1.2億噸進帳。圖為石門水庫。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日連日降雨為全台水庫帶來逾1.2億噸進帳。圖為石門水庫。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日

（中央社記者廖禹揚台北19日電）連日降雨為全台水庫帶來逾1.2億噸進帳，其中曾文、烏山頭及南化水庫總蓄水量已逾5000萬噸，有相當「解渴」效果，水利署表示，將召開水情會議討論是否調整燈號，以及各地二期稻作供灌時程。

水利署表示，石門水庫進帳較少，期待未來有更多降雨挹注北部地區。

梅雨滯留鋒面及西南氣流帶來多日降雨，經濟部水利署在抗旱同時也全力戒備防汛，水利署副署長王藝峰表示，近兩天強降雨多在1到3小時內就結束，未釀成重大災情，僅在彰化及屏東等防汛熱點有小積水狀況，各河川局人員都立即與當地政府合作排除積水狀況。

根據水利署資料，自13日至今天上午7時，全台水庫共進帳逾1.2億噸，主要集中在水情最緊澀的南部地區，其中曾文、烏山頭及南化水庫總蓄水量已超過5000萬噸，蓄水率雖仍偏低，但已有相當「解渴」效果。

王藝峰表示，嘉南灌區分6組灌溉，目前預估只灌溉2組需水庫供水約8000萬噸，6組全灌需水庫供水1.9億噸，將評估未來降雨，以全區供灌為目標。

他說，待這波降雨結束後，將召開水情會議討論是否調整水情燈號，以及各地二期稻作供灌時程。

目前高雄、桃園地區水情燈號稍緊的綠燈；台南、澎湖地區為一階限水黃燈。

另外，目前仍在進行一期稻作最後供灌的桃園地區，石門水庫進帳較少，王藝峰表示，明後天預估還會有局部降雨，期待有更多降雨挹注北部地區。（編輯：林沂鋒/林孟汝）1070619

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