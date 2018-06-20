/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西

爆發貿易戰 白宮：中國會輸更多

>rss

俄羅斯下半場火力噴發轟走埃及 世足16強在望

發稿時間：2018/06/20 04:17

最新更新：2018/06/20 04:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社俄羅斯聖彼得堡19日綜合外電報導）俄羅斯今天下半場火力全開，3度射破埃及大門，終場以3比1拿下世界盃足球賽小組賽2連勝以及6分積分，幾乎篤定搶下16強門票。

俄羅斯14日開幕戰出戰沙烏地阿拉伯，已經展現旺盛攻擊火力，以5比0大勝沙國，延續地主國開幕戰不敗的紀錄。

效力英超利物浦的「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）在歐冠盃決賽左肩受傷後，今天首次歸隊。埃及在上一場15日的比賽直到最後關頭才失守，以0比1敗給烏拉圭。

時隔28年重返世足會內賽的「法老王」埃及在這場敗下陣後，本屆連吞2敗，幾已確定淘汰出局。

上半場兩隊都積極推進進攻，頻頻製造機會，埃及控球率54%，多於俄國的46%，不過埃及5次攻門沒有任何射正，俄羅斯則是8次射門，僅有一次射正。兩隊踢完45分鐘戰成0比0。

然而一到下半場，俄國火力大噴發，剛開賽兩分鐘，俄國中場佐布寧（Roman Zobnin）射門明顯偏差，埃及隊長法塔希（Ahmed Fathi）想大腳清出，卻不慎讓球打到他的右膝蓋，球改變方向後往球門右下角而去，這記烏龍球讓俄羅斯先馳得點。這是本屆比賽的第5顆烏龍球。

埃及急於反攻，後防馬上出現漏洞。第59分鐘，切里謝夫（Denis Cheryshev）接獲隊友費南德斯（Mario Fernandes）從右路的傳中，門前起右腳破網，為俄國取得2比0領先。

埃及慌了手腳，3分鐘後再被攻陷城池。第62分鐘，俄國隊久巴（Artem Dzyuba）先以胸部停球，再以右腳勁射，俄羅斯把比數拉開到3比0。

埃及在第73分鐘經由影像助理裁判（VAR）技術，獲得12碼罰球機會，王牌射手薩拉穩穩罰進，這是埃及1990年之後在世足賽的首顆進球。

接下來兩隊無力再進球，俄國以3比1勝出。（譯者：徐崇哲）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP