憂美中爆貿易戰 美股收低道瓊大跌287點

由於市場擔心美國和中國的對峙可能升高為貿易大戰，華爾街股市19日收低，道瓊工業指數大跌287.26點。（中央社檔案照片）
（中央社紐約19日綜合外電報導）由於市場擔心美國和中國的對峙可能升高為貿易大戰，華爾街股市今天收低，道瓊工業指數大跌287.26點。
路透社報導，道瓊工業指數下挫287.26點或1.15%，以24700.21點作收。
標準普爾指數下跌11.18點或0.40%，收在2762.57點。
科技股那斯達克指數下跌21.44點或0.28%，收7725.59點。
在中國活躍的美國大企業股價受到重創，波音（Boeing）、開拓重工（Caterpillar）和迪爾（Deere）的股價都重挫將近4%。
美國總統川普昨天揚言，將對2000億美元中國商品加徵10%的關稅，並指中方若繼續反擊，美國將對額外2000億美元中國商品追加額外關稅。川普上週已宣布對500億美元中國製產品課稅。
這項發展出乎許多人意料，投資人憂心這兩個世界最大經濟體可能爆發貿易戰，這恐對全球經濟造成重大傷害。（譯者：陳政一）1070620
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