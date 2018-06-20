民進黨立委淨空主席台 立院續審軍改爭議條文

立法院院會20日將處理軍改案爭議條文，國民黨立委一早聚集議場內占領主席台，為了讓會議順利進行，民進黨立委隨後上前排除，雙方發生推擠衝突。中央社記者徐肇昌攝 107年6月20日
（中央社記者蘇龍麒、王承中台北20日電）立法院院會今天將處理軍改案爭議條文，國民黨團上午占領議場主席台杯葛議事，歷時近3小時遭民進黨立委排除。立法院長蘇嘉全於上午10時39分宣布繼續開會。
立法院院會今天將處理軍改案爭議條文，國民黨立法院黨團總召林德福等近20名國民黨立委在上午7時30分左右進入議場占領主席台，民進黨團則在10時5分發動搶回主席台，雙方爆發零星推擠衝突，每名國民黨立委被2至3名民進黨立委推離主席台。
10時30分，民進黨立委順利排除占領主席台的國民黨立委，並占據主席台兩側通道，而國民黨立委則回到議場內的座位上，立法院議事人員開始檢查主席台上的麥克風等相關設備。
蘇嘉全則在10時39分進入議場，宣布繼續開會，目前院會開始處理軍改案爭議條文。（編輯：林淑媛）1070620
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