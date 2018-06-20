蔡總統：打壓力道越大 台灣走出去的決心更強

總統蔡英文20日在總統府接見2018國際青年菁英領袖研習班時說，外在打壓力道越大，「我們走出去的決心就更強」，會積極與國際合作對話。中央社記者王飛華攝 107年6月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，就算有政治因素干擾，讓台灣國際參與較困難，但國際社會絕對不能也不會錯過台灣；外在打壓力道越大，「我們走出去的決心就更強」，會積極與國際合作對話。



蔡總統今天在總統府接見2018國際青年菁英領袖研習班（Mosaic Taiwan 2018）。



蔡總統提到，學員們來自美國跟加拿大，因為對公共事務和國際事務的關心及熱情，來到台灣訪問；學員們都是第一次來台灣，過去一週參加許多不同議題課程，體驗台灣文化活動，相信大家對台灣已經有一些認識，「我也有信心你們一定會喜歡台灣的」。



蔡總統說，經過這次研習課程，回國之後，學員們就會成為美國或者加拿大的「台灣通」，請學員們把對台灣的好印象、在這裡感受到的體驗跟更多朋友分享。



蔡總統致詞也提到，就算有政治因素干擾，讓台灣的國際參與比較困難，但是，「國際社會絕對不能、也不會錯過台灣」。



她說，台灣經濟發展跟民主轉型是整個區域、甚至是全世界都高度矚目的成功故事，現在台灣一方面致力於推動更進一步的產業升級轉型，另一方面，台灣也是亞洲少數啟動轉型正義的國家。



蔡總統表示，台灣很期待跟全世界分享發展經驗，也願意把長處貢獻給世界，這段時間以來，「我們雖然遇到了中國在政治上的干擾跟打壓，不過，從另一方面，台灣人民也感受到很多理念相近的國家對我們的高度支持。」



「外在的打壓力道越大，我們走出去的決心就更強」，蔡總統強調，會積極跟國際社會合作與對話。



根據外交部資料，外交部從民國103年起辦理Mosaic Taiwan，目的在強化北美地區青年領袖對台灣的認識與了解，並在雙方新世代青年之間播下友誼的種子，成為深化雙邊關係重要力量。



今年參加的30位學員大多畢業或就讀於美、加知名學府，具備法政、財經或國際事務等領域的專業背景，也有在行政或立法機關、學術界、非政府組織實習的實務經驗。（編輯：張良知）1070620





總統蔡英文（前）20日在總統府接見「2018國際青年菁英領袖研習班（Mosaic Taiwan 2018）」，並表示就算有政治因素干擾，讓台灣國際參與較困難，但國際社會絕對不能也不會錯過台灣；外在打壓力道越大，「我們走出去的決心就更強」。中央社記者王飛華攝 107年6月20日

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