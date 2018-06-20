央行21日理監事會 利率可望連8凍

央行21日將召開第二季理監事會，金融人士預期，利率可望連8凍。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北20日電）央行明天將召開第二季理監事會，金融人士預期，近期新台幣走弱雖給央行操作空間，但美中貿易戰升溫、市場尚無做好心理準備下，估利率可望連8凍，至於最快升息時點應落在9月。



美中貿易戰升溫，外資昨天在股匯市上演大逃殺，新台幣以30.186元兌1美元作收，重貶1.84角，創近一年半最大單日貶幅，且兩大外匯市場成交量暴增至26億美元，亦創近3年最大量；此外，新台幣已連8個交易日走貶，累計貶值達4.48角，且今天仍以小貶開出，盤中雖一度反轉走升，但尾盤是否能終止貶勢，仍待觀察。



外匯交易員表示，外資在股匯市大舉撤出，雖然季底有出口商拋匯，但無法擋住資金匯出力道，隨著美國今年可望升息4次，在台美利差進一步擴大下，新台幣貶值態勢已經確立，短線上有機會測試30.5元關卡。



不過，市場人士認為，近期新台幣兌美元走弱，雖讓央行的貨幣政策有一定程度的操作空間，但要央行在這次理監事會宣布升息，機率仍是「微乎其微」。元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉指出，央行是否升息，必須看三大要素，包含經濟好不好、通膨高不高，以及當前匯率。



顏承暉說，目前國內外經濟表現都呈現復甦態勢，但在國內通膨方面，雖有較之前成長，但主要是菸稅調漲的遞延效果，整體而言通膨仍低。而在匯率方面，新台幣與新興市場貨幣近期走弱，並非是央行擴大寬鬆，而是包含美中貿易戰、中國經濟成長趨緩等其他因素所致，因此央行保持謹慎態度，維持相對弱勢台幣，在市場充滿不確定性的氣氛下，仍有助於廠商維持出口競爭力。



此外，銀行主管亦指出，央行若有意升息，勢必透過公開市場操作，提前與市場溝通，讓市場做好心理準備，然而截至目前為止，市場並未有央行即將升息的預期。若央行提前在這次理監事會議宣布升息，恐引發市場不安，這也有違央行總裁楊金龍的「維穩」基調，「如果在9月升息，至少央行有3個月的時間可以和市場溝通」。



匯銀人士也表示，央行日前公布第一季理監事會議議事錄摘要，有理事認為，當通膨率逾2%時，宜審慎考量是否調整利率政策。目前通膨雖增溫，但離2%門檻仍有一段距離，且觀察近期金融業隔夜拆款利率變動不大，因此明天宣佈升息的機率仍低，利率可望連8凍。（編輯：楊凱翔）1070620