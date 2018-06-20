軍人退俸起支俸率55%加2% 立院二讀

二讀條文規定，軍人年金最低保障金額，俗稱樓地板為少尉一級本俸加專業加給合計數額3萬8990元，服役滿20年的退休俸起支俸率為55%，每增加一年加2%，所得替代率上限，軍官為90%，士官95%。（中央社檔案照片）