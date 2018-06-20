陳彥博冒截肢風險不丹超馬奪冠：要跑到不能跑為止

台灣超馬好手陳彥博日前在不丹高山超馬賽，忍著腳跟大片破皮的痛楚、冒著恐因感染截肢的風險咬牙跑完全程且奪冠，他在20日在台北出席分享會，展示辛苦拿到的獎盃及「紀念品」腳皮。中央社記者李晉緯攝 107年6月20日