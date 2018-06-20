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陳彥博冒截肢風險不丹超馬奪冠：要跑到不能跑為止

發稿時間：2018/06/20 18:31

最新更新：2018/06/20 18:41

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zoom in 台灣超馬好手陳彥博日前在不丹高山超馬賽，忍著腳跟大片破皮的痛楚、冒著恐因感染截肢的風險咬牙跑完全程且奪冠，他在20日在台北出席分享會，展示辛苦拿到的獎盃及「紀念品」腳皮。中央社記者李晉緯攝　107年6月20日台灣超馬好手陳彥博日前在不丹高山超馬賽，忍著腳跟大片破皮的痛楚、冒著恐因感染截肢的風險咬牙跑完全程且奪冠，他在20日在台北出席分享會，展示辛苦拿到的獎盃及「紀念品」腳皮。中央社記者李晉緯攝　107年6月20日

（中央社記者李晉緯台北20日電）台灣好手陳彥博1日在不丹高山超馬賽，忍著腳跟大片破皮的痛楚、冒著可能因為感染必須截肢的風險，咬牙跑完全程並成功拿下冠軍，他今天表示，未來仍會「跑到不能跑為止」。

陳彥博這次花費6天5夜，挑戰賽道設在喜馬拉雅山區山谷間，海拔最低1200公尺、最高3600公尺，全程200公里的不丹高山超馬賽。今天他帶著冠軍獎盃和此次參賽的「紀念品」腳皮，在台北與粉絲分享這次賽事的點滴。

在跑完前4天賽事後，陳彥博雙腳的腳跟都因為起水泡破皮，回憶當時的情況，他說：「比賽中我根本不敢停下來，因為我想贏得冠軍」。直到進到終點才接受醫生治療，在一次次清創後，隔天包紮好傷口，就繼續剩餘的賽程。

第5天賽前位居領先的陳彥博，原以為自己的傷口會像之前一樣，跑10分鐘就因為麻痺而不再感到疼痛，「但這一次受傷，讓我每一步都痛到快發瘋」，堅持繼續比賽，只希望之前跑的140公里沒有白費、只希望最後仍能拿下冠軍。

「我唯一擔心的就是傷口感染，畢竟過去曾有選手因為這樣必須截肢」。陳彥博說，醫生特別交代他，傷口不能碰水、不能弄髒，否則細菌感染的風險就很大，所以他除了得一路忍痛苦撐跑完比賽，還得一邊避開積水、泥濘的地方以免讓傷口感染，他說：「曾經為了躲個水坑，而跌倒弄了一身髒」。

今天陳彥博的父母今天也化身粉絲，參加陳彥博的分享會，陳爸爸還舉手發問，想知道陳彥博想跑到幾歲，對此陳彥博表示，他會持續跑到不能跑為止。

陳彥博透露，目前雙腳破皮的地方已經慢慢長出嫩皮，雖然醫生評估需要一個月的時間才能復原，但他下週就會開始高強度的訓練，以備戰8月在冰島的賽事。（編輯：吳協昌）1070620

延伸閱讀》陳彥博不丹奪冠 腳跟破皮用腳尖跑完全程

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