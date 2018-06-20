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紐時中文網專訪 李登輝：以台灣之名存在是重點

發稿時間：2018/06/20 18:48

最新更新：2018/06/20 19:05

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紐約時報中文網20日刊載前總統李登輝的專訪，李登輝指出，台灣的中華民國與中華人民共和國都是個別的「存在」。（中央社檔案照片）紐約時報中文網20日刊載前總統李登輝的專訪，李登輝指出，台灣的中華民國與中華人民共和國都是個別的「存在」。（中央社檔案照片）

（中央社台北20日電）紐約時報中文網今天刊載前總統李登輝的專訪，李登輝指出，台灣的中華民國與中華人民共和國都是個別的「存在」，能夠以台灣之名而存在才是唯一重點。他也強調從未主張過獨立，因為台灣已經實質獨立。

紐約時報（NYT）中文網今天刊載特約撰稿人何貴森（Chris Horton）上月專訪李登輝，標題為「推動台灣正名公投：重燃昔日之火的李登輝」的報導。

李登輝在有關中國軍力崛起的提問中表示，台灣的中華民國與中華人民共和國，都是個別的「存在」。能夠以台灣之名而存在，才是唯一的重點。

他進一步說：「其實我從未主張過台灣獨立，因為台灣已經實質獨立，沒必要在國際社會作出引起爭執的發言。此舉更讓中國解放軍毫無藉口對台再次動武，以轉移自身社會對立的高度矛盾。」

對於中國經濟發展的提問，李登輝指出，中國崛起後，馬政府時代開始，積極展開對台灣優惠政策，這些措施都暗藏政治企圖，是會上癮的補助，如果台灣把它當成依靠，下場是台灣的體制逐漸弱化，喪失長期經濟競爭力。

他認為，台灣要成完整的國家，就政治經濟層次而言，對內要維持政治自主，對外要經濟自主；台灣如何在全球化規則下，像與其他國家一樣和中國正常貿易往來，同時以實力與智慧捍衛政治自主，提防失去經濟自主從而失去政治自主，淪為中國經濟殖民地，是台灣不可忽視的問題。

對於台灣民主發展哪些方面還要進步的提問，李登輝指出，現在經過3次政黨輪替的經驗，已暴露憲政體制的3大缺失；代議制度無法順暢運作、國會政黨非理性惡鬥內耗、司法失去公正性與人民的信賴。

李登輝認為，（台灣）經濟太過度依賴中國，中國對台灣的優惠都是出自政治企圖會上癮的補助政策，目的是讓台灣的經濟體質喪失競爭力。人民在享受政治自由的同時，經濟上卻沒有自由權、自主權，台灣的民主政治進程將蒙上陰影。

李登輝指出，台灣的發展現在主要面臨兩項問題：第一項是「國家經濟的困境」，這和領導者的能力、兩岸關係及全球治理的風險有關，領導者若沒有施政願景，國家發展當然就會受影響。

第二項是「政治改革的停頓」，譬如中央政府組織再造只有形式上的合併，但效率與效能並無提升，地方分權的不足，地方的發展與治理不夠健全。

報導寫道，隨著中國試圖通過向企業和國家施壓的方式，抹去台灣的國際存在，挖走台灣剩下最後幾個正式外交盟友，李登輝在當地政壇變得更加引人矚目。（編輯：廖漢原）1070620

延伸閱讀》中國對台頻出手 台灣因應作為一次看懂

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