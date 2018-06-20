姚人多內定海基會秘書長 陸委會：尊重程序

海基會21日舉行董監事會聯席會議，會中將選出懸缺多時的副董事長兼秘書長。據了解，總統府副秘書長姚人多（中）可望出任。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北20日電）海基會明將舉行董監事會聯席會議。據了解，會議將選舉懸缺多時的副董事長兼秘書長，人選內定為現任總統府副秘書長姚人多。陸委會晚間並未否認傳言，並強調會尊重推選程序。



海峽交流基金會明天上午將舉行第10屆董監事會第3次聯席會議。自前任副董事長兼秘書長柯承亨履新國安局後，相關職缺自3月懸缺至今，據了解，明天上午的會議將舉行補選，姚人多可望出任。



海基會主管機關行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正晚間接受中央社記者訪問時未直接否認傳言，僅表示會尊重海基會董監事會推舉程序。



姚人多為英國艾瑟克斯大學（University of Essex）社會學博士、國立清華大學社會學研究所副教授，主要研究領域為歷史社會學，2016年5月曾短暫擔任國家安全會議諮詢委員，並在同年8月自學界借調出任總統府副秘書長。



總統蔡英文尚未執政、擔任民進黨主席時期，姚人多曾出任主席特別助理，被外界視為蔡總統重要幕僚。（編輯：陳家倫）1070620





姚人多小檔案

生日：民國58年12月12日

學歷：英國艾塞克斯大學社會學博士、台灣大學社會學系畢業

經歷：總統府副秘書長、國家安全會議諮詢委員、清華大學社會學研究所副教授兼所長