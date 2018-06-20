/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足美麗華葡萄牙英格蘭

世足賽C羅再進球 葡萄牙1比0勝摩洛哥

>rss

姚人多內定海基會秘書長 陸委會：尊重程序

發稿時間：2018/06/20 20:01

最新更新：2018/06/20 21:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
海基會21日舉行董監事會聯席會議，會中將選出懸缺多時的副董事長兼秘書長。據了解，總統府副秘書長姚人多（中）可望出任。（中央社檔案照片）海基會21日舉行董監事會聯席會議，會中將選出懸缺多時的副董事長兼秘書長。據了解，總統府副秘書長姚人多（中）可望出任。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北20日電）海基會明將舉行董監事會聯席會議。據了解，會議將選舉懸缺多時的副董事長兼秘書長，人選內定為現任總統府副秘書長姚人多。陸委會晚間並未否認傳言，並強調會尊重推選程序。

海峽交流基金會明天上午將舉行第10屆董監事會第3次聯席會議。自前任副董事長兼秘書長柯承亨履新國安局後，相關職缺自3月懸缺至今，據了解，明天上午的會議將舉行補選，姚人多可望出任。

海基會主管機關行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正晚間接受中央社記者訪問時未直接否認傳言，僅表示會尊重海基會董監事會推舉程序。

姚人多為英國艾瑟克斯大學（University of Essex）社會學博士、國立清華大學社會學研究所副教授，主要研究領域為歷史社會學，2016年5月曾短暫擔任國家安全會議諮詢委員，並在同年8月自學界借調出任總統府副秘書長。

總統蔡英文尚未執政、擔任民進黨主席時期，姚人多曾出任主席特別助理，被外界視為蔡總統重要幕僚。（編輯：陳家倫）1070620

姚人多小檔案
生日：民國58年12月12日
學歷：英國艾塞克斯大學社會學博士、台灣大學社會學系畢業
經歷：總統府副秘書長、國家安全會議諮詢委員、清華大學社會學研究所副教授兼所長

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP