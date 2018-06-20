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姚人多轉海基會 府：總統高度重視兩岸交流

發稿時間：2018/06/20 21:14

最新更新：2018/06/20 21:32

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zoom in 總統府副秘書長姚人多將轉任海基會副董事長兼秘書長。（圖取自總統府網站 www.president.gov.tw）總統府副秘書長姚人多將轉任海基會副董事長兼秘書長。（圖取自總統府網站 www.president.gov.tw）

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府發言人黃重諺今天證實，總統府副秘書長姚人多將轉任海基會副董事長兼秘書長。黃重諺強調，這顯現總統蔡英文對於兩岸交流的高度重視及期許。

知情人士並指出，海基會的工作，有三個條件，一是能掌握政策方向，二、對對岸的了解，三、溝通協調能力。姚人多是適合的人選；政治意涵上，讓一個熟悉總統想法的人，強化海基會橋梁的角色。也是蔡總統讓這個世代在歷練總統幕僚之後具備第一線的實務能力。

海峽交流基金會明天上午將舉行第10屆董監事會第3次聯席會議。自前任副董事長兼秘書長柯承亨履新國安局後，相關職缺自3月懸缺至今，明天上午的會議將舉行補選，姚人多可望出任。

黃重諺晚間指出，姚人多多年來在學界，對於中國大陸社會的研究多有涉獵。過去2年，也先後歷任國安會諮詢委員及總統府副秘書長，對於政府在兩岸政策的基本態度及原則，都有清楚的了解。現在姚人多由總統府副秘書長轉任海基會副董事長兼秘書長，「顯現總統對於兩岸交流的高度重視及期許」。

黃重諺說，海峽兩岸的交流不僅時間已久，並且層面甚廣。長久以來，大家都認為政治因素不應該成為民間交流的障礙，兩岸之間大量往來的人員，像是台商、在陸工作的台灣民眾、兩岸的學生以及兩岸婚姻的配偶等，也都需要海基會提供更積極的協助。

他說，姚人多具政治及社會研究的專業，這兩年來，在總統府副秘書長任內，負責政府對外溝通協調工作，無論在學識及實務上，均能扮演良好的橋梁。未來，姚人多對海基會的業務發展也極具助益。轉任海基會副董事長兼秘書長之後，姚人多將在現有的基礎上，輔佐海基會董事長張小月，盡全力保障服務相關民眾的權益，並為兩岸關係的和平穩定發展貢獻心力。

至於總統府副秘書長的接任人選，據知情人士指出，有幾個腹案，還在通盤考量。（編輯：林興盟）1070620

姚人多小檔案
生日：民國58年12月12日
學歷：英國艾塞克斯大學社會學博士、台灣大學社會學系畢業
經歷：總統府副秘書長、國家安全會議諮詢委員、清華大學社會學研究所副教授兼所長

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