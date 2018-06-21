烏拉圭1比0勝沙烏地 攜俄羅斯晉世足16強

（中央社記者龍柏安台北21日電）烏拉圭王牌前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez），今在第23分鐘門前凌空勁射破網，率隊以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，拿下小組預賽2連勝，提前篤定和俄羅斯攜手晉級16強。



2屆世界盃冠軍烏拉圭，今年與俄羅斯、埃及與沙烏地阿拉伯分在A組，烏拉圭贏球後，和俄羅斯同以2連勝拿下6分積分、並列A組第1，提前拿下晉級入場券；苦吞2連敗的埃及與沙烏地阿拉伯則確定慘遭淘汰。



烏拉圭今開局多次嘗試強攻，可惜一直無法攻破對方球門，直到第23分鐘烏拉圭中場桑切斯（Carlos Sanchez）開出角球吊中，沙烏地阿拉伯門將奧維斯（Mohammed Al Owais）判斷錯誤，出擊試圖破壞對手進攻，沒撈到球反造成空門，門前無人防守的蘇亞雷斯輕鬆左腳凌空射門得手。



先馳得點的烏拉圭氣勢大漲，2分鐘後又兵臨城下，蘇亞雷斯一記妙傳給右路的卡瓦尼（Edinson Cavani），可惜他起腳後被對方門將擋下，沒能擴大領先優勢。



上半場兩隊進攻效率都欠佳，烏拉圭僅6次射門，其中包括有2次射正，而沙烏地阿拉伯只有5次射門、1次射正，直到下半場第62分鐘，烏拉圭又有絕妙進攻機會，卡瓦尼妙傳右路的桑切斯，可惜他頂偏球出了界。



一路落後的沙烏地阿拉伯，下半場被烏拉圭防守壓制，就連傳導也不順暢，只能在禁區外不斷無效傳導，後半場僅有3次射門。（編輯：徐崇哲）1070621