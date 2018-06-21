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西班牙攻破鐵桶陣 1比0擒服伊朗

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西班牙攻破鐵桶陣 1比0擒服伊朗

發稿時間：2018/06/21 04:09

最新更新：2018/06/21 04:09

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（中央社俄羅斯喀山20日綜合外電報導）面對伊朗的全力防守，「無敵艦隊」西班牙今天在下半場開賽9分鐘突破鐵桶陣，前鋒柯斯塔攻進本屆世界盃足球賽個人第3球，率隊1比0獲勝。

西班牙摘下這場勝利後，在B組以積分4分與葡萄牙並駕齊驅，伊朗3分次之，已連吃兩敗的摩洛哥今天稍早確定提前打包回家。

這場「大衛與巨人歌利亞」之戰，伊朗和西班牙一開賽均擺出4-2-3-1的陣式，觀眾席伊朗球迷居多。

上半場伊朗端出鐵桶陣，後防與中場防線黏得很近，全力阻止無敵艦隊的攻勢。西班牙控球時間雖多（控球率高達72%），卻不太能對伊朗造成威脅，10次射門只有一次射正。

「波斯雄獅」伊朗幾乎碰不到球，只有2次射門機會，不過前一場幸運擊敗摩洛哥的伊朗，心裡打的如意算盤似乎就是逼平西班牙。

下半場第54分鐘，西班牙不斷的進攻嘗試總算獲得回報，中場名將伊涅斯塔（Andres Iniesta）傳給前鋒柯斯塔（Diego Costa），柯斯塔禁區接球轉身左腳射門，球踢到伊朗球員再反彈到柯斯塔的腳，球急速竄入伊朗大門左下角，西班牙打破僵局1比0領先。

這是柯斯塔為國出征踢進的第10球，也是他在本屆賽事的第3顆進球。

上半場擺明拚防守的伊朗在防線遭攻破後，也開始發動反擊，第62分鐘一記自由球發到禁區，埃札圖拉希（Saeid Ezatolahi）破門成功，但主裁判立即舉手判越位，並透過影像助理裁判（VAR）確認吹判正確，伊朗空歡喜一場。

錯過最佳扳平機會後，伊朗反攻無力，西班牙有驚無險贏得一勝，維持對亞洲球隊不敗的紀錄。（譯者：徐崇哲）1070621

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