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獲選海基會副董兼秘書長 姚人多：全力以赴

發稿時間：2018/06/21 12:22

最新更新：2018/06/21 12:38

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zoom in 海峽交流基金會21日上午舉行第10屆董監事會第3次聯席會議，補選副董事長兼秘書長。內定人選總統府副秘書長姚人多出席。（海基會提供）中央社記者繆宗翰傳真　107年6月21日海峽交流基金會21日上午舉行第10屆董監事會第3次聯席會議，補選副董事長兼秘書長。內定人選總統府副秘書長姚人多出席。（海基會提供）中央社記者繆宗翰傳真　107年6月21日

（中央社記者繆宗翰台北21日電）海基會今天補選副董事長兼秘書長，由總統府副秘書長姚人多獲選。據海基會發言人管安露轉述，姚人多表示會全力以赴與海基會同仁努力，為兩岸人民服務，並會循往例告知海協會。

海峽交流基金會21日上午舉行第10屆董監事會第3次聯席會議，姚人多確定出任副董事長兼秘書長。由於姚人多不願接受媒體採訪，海基會安排發言人在會後說明補選概況。

管安露轉述，姚人多當選後表示，接下海基會工作對人生是新挑戰，會全力以赴與海基會同仁努力，秉持為兩岸人民服務精神，接受政府委託與指導，全力執行相關業務。

記者追問，姚人多是否會被對岸視為「鮮明獨派」而影響互動。管安露說，兩岸交流已經30年了，民間互動不應因政治因素受阻礙。台灣對兩岸交流態度始終大門敞開，也不會因為對岸是「統派」就不願意與對方交流，所以不應貼上「政治標籤」。

管安露表示，姚人多昨天已請辭總統府副秘書長一職，將專任海基會職務。未來立院備詢，正副董事長都願意列席。由於姚人多還有學界借調程序，人事案預計近日會完成，也會循往例通知中國大陸海峽兩岸關係協會。（編輯：楊昇儒）1070621

姚人多小檔案
生日：民國58年12月12日
學歷：英國艾塞克斯大學社會學博士、台灣大學社會學系畢業
經歷：總統府副秘書長、國家安全會議諮詢委員、清華大學社會學研究所副教授兼所長



海基會21日上午舉行第10屆董監事會第3次聯席會議，補選副董事長兼秘書長。總統府副秘書長姚人多（後排右1）獲選。（海基會提供）中央社記者繆宗翰傳真　107年6月21日海基會21日上午舉行第10屆董監事會第3次聯席會議，補選副董事長兼秘書長。總統府副秘書長姚人多（後排右1）獲選。（海基會提供）中央社記者繆宗翰傳真　107年6月21日

延伸閱讀》姚人多轉海基會 府：總統高度重視兩岸交流

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