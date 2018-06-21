蔡總統談年改：深刻體會馬英九當年猶豫原因[影]

立法院臨時會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文（圖）21日在總統府，針對年金改革方案通過發表談話，向軍公教表達謝意與歉意。中央社記者徐肇昌攝 107年6月21日

（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北21日電）立法院通過軍人年金改革，總統蔡英文今天說，前總統馬英九曾說要推動年改，不會把問題留給下一任總統；「這2年來的風風雨雨，讓我可以深刻體會他當年猶豫的原因」。



立法院臨時會院會昨夜三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。



蔡總統、副總統陳建仁、國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正等人今天在總統府召開記者會發表談話。



蔡總統提到，她還記得2年多前，也就是她即將接任總統之前，她與前總統馬英九在台北賓館見面，討論國政交接工作，當時馬英九特別提到他無法完成的年金改革問題，馬英九8年任內曾說過要推動年金改革，說過不會坐視不管，也不會把問題留給下一任的總統，「我就是他口中所說的下一任總統」，在今天這個時刻，「我沒有任何指責他的意思，這2年來的風風雨雨，讓我可以深刻體會他當年猶豫的原因」。



她說，在這個歷史的時刻，身為國家的元首，除了承擔，沒有其他的選擇。



蔡總統說，她的信念很簡單，愈是困難的改革，就愈要有承擔的勇氣，「前人做不到的，我們必須扛起這個責任，否則2016政黨的輪替就失去意義」；如果不能在財務上破產之前懸崖勒馬，所有人的退休金都將泡湯，台灣的經濟也將陷入巨大的危機。



蔡總統強調，身為總統，她不能坐視國家走向絕境，因此她堅持在執政一開始一定要先處理年金改革，不是因為它是簡單的事，而是因為它極度困難，而且是非改不可、不改不行。（編輯：黃國倫）1070621





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