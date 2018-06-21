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世界盃澳洲逼和丹麥 保晉級一線生機

發稿時間：2018/06/21 21:53

最新更新：2018/06/21 22:13

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澳洲21日在世界盃小組預賽第2場比賽，以1比1逼平丹麥，也保住晉級最後一線生機。（達志提供）澳洲21日在世界盃小組預賽第2場比賽，以1比1逼平丹麥，也保住晉級最後一線生機。（達志提供）

（中央社記者龍柏安台北21日電）「袋鼠軍團」澳洲今天在世界盃第2場比賽，靠著隊長耶迪納克（Mile Jedinak）第38分鐘的12碼罰球追平戰局，終場以1比1逼平丹麥，也保住晉級最後一線生機。

澳洲在今年世界盃與法國、丹麥與秘魯同為C組，澳洲首役以1比2不敵法國，若今天再輸，就提前宣告無望晉級。

今天開賽第7分鐘澳洲球員傳球發生失誤，被丹麥截斷後迅速導傳至門前，中場大將艾利克森（Christian Eriksen）在無人看守的情況下，左腳凌空抽射破網，替丹麥首開紀錄。

可惜丹麥的領先優勢沒能延續太久，第37分鐘澳洲禁區搶點，丹麥前鋒波爾森（Yussuf Poulsen）和澳洲球員頭頂爭球，球打到波爾森的手臂後出界，裁判透過影像助理裁判（Video Assistant Referee, VAR）重新確認，給波爾森一張黃牌，也判給澳洲12碼罰球機會。

關鍵的12碼罰球仍由隊長耶迪納克操刀，他朝球門右邊勁射，丹麥守門員完全猜錯方向，靠著這一球，澳洲不僅扳平戰局，也起死回生。

丹麥首役面對秘魯時，同樣也是因波爾森的黃牌犯規，給了秘魯12碼罰球機會，只是當時秘魯中場奎瓦（Christian Cueva）罰球意外失手，才讓丹麥以1比0險勝。

這不但是波爾森連續2場比賽送對手上12碼罰球，同時也是他連續2場比賽領到黃牌，小組賽最後一戰面對法國的比賽，他將無法出賽，對仍在力拚16年來首次挺進16強的丹麥而言，無疑是雪上加霜。

澳洲在追平戰局後，仍全力搶攻希望拿下勝利，可惜他們在第88分鐘連續2次攻門，都被丹麥守門員擋下，最後雙方以1比1握手言和。（編輯：吳協昌）1070621

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