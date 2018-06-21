央行為何仍不升息 總裁關鍵問答解惑

央行總裁楊金龍21日表示，今年通膨增溫，雖導致台灣實質負利率擴大，但與主要國家相比仍屬適中；且美國、歐洲、日本、中國等主要國家的貨幣政策仍屬寬鬆，因此決議維持適度寬鬆。 中央社記者邱柏勝攝 107年6月21日