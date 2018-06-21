/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

央行為何仍不升息 總裁關鍵問答解惑

發稿時間：2018/06/21 21:54

最新更新：2018/06/21 22:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
央行總裁楊金龍21日表示，今年通膨增溫，雖導致台灣實質負利率擴大，但與主要國家相比仍屬適中；且美國、歐洲、日本、中國等主要國家的貨幣政策仍屬寬鬆，因此決議維持適度寬鬆。 中央社記者邱柏勝攝 107年6月21日央行總裁楊金龍21日表示，今年通膨增溫，雖導致台灣實質負利率擴大，但與主要國家相比仍屬適中；且美國、歐洲、日本、中國等主要國家的貨幣政策仍屬寬鬆，因此決議維持適度寬鬆。 中央社記者邱柏勝攝 107年6月21日

（中央社記者郭幸宜台北21日電）央行第2季理監事會議決議，維持利率連八凍，重貼現率為1.375%，雖然央行仍按兵不動，未跟進美國升息，但央行總裁楊金龍提醒借款人，要留意未來升息可能性與借款能力負擔。

以下是中央銀行總裁楊金龍在理監事會議後記者會上，回答媒體的7個關鍵問答。

問：美國今年可能會升息4次，台灣有可能跟進升息嗎？

楊：是否升息需考量因素包括國內與國際因素，國際主要央行目前仍維持寬鬆政策，歐洲央行（ECB）量化寬鬆雖然已結束，但已表態明年夏季前都不會調升利率。台灣雖沒有實施量化寬鬆，但每一季會預測並依據數據調整，本次理監事會議上已有幾個理事提到，如果新台幣貶值，導致輸入性通膨升溫，就需要密切關注是否有升息可能。

但要提醒借款者，未來將是升息循環，目前是美國領先（升息），歐洲、日本慢慢升，未來（利率）不可能永遠停在這裡。我要提醒房貸借款人，如果有天央行升息，要注意是否有能力負擔借款。

問：央行目前不升息，是因為產出缺口仍為負，且通膨低而穩定，也就是說升息的前提包含產出缺口與消費者物價指數（CPI）兩大因素，兩因素如果衝突（例如產出缺口仍為負，但CPI年增率已經突破2%），央行會優先取決哪個因素？

楊：基本上兩個因素都有關聯，如果薪資調升幅度夠大，導致生產成本提升，物價上漲，勞動市場緊俏，表示生產與經濟成長（GDP）皆很強，兩者就有連動性。

另一方面，能源物價上揚或新台幣貶值，是否導致輸入性通膨，也要一併考量。若是能源價格上揚導致的通膨，央行比較不介意，因為那屬於供給面，核心CPI會剔除這個因素（能源油價）。

如果通膨年增率超過2%是因為薪資或需求提高，那央行會來考慮（升息）。

問：缺電的問題會不會影響對經濟與企業投資？

楊：政府一再說明不會缺電，水也不會有問題，基本上央行這次的預測沒有考慮水電問題。央行第一季預測今年經濟成長率是2.58%，這次提高到2.68%，調升經濟成長率是考慮第一季經濟表現及出口比預期來的好。當然央行的預測還是要每季調整一次。

問：新台幣最近兩個月貶值將近一元，會不會擔心貶值速度有點快？

楊：川普當選後，全球貨幣波動度提高，新台幣與其他貨幣也是，雖然跟以往比較，新台幣波動度提高了，但全球金融市場的波動度都提高，新台幣相較其他貨幣仍相對穩定，央行到立法院業務報告時也曾提醒廠商要適度避險。

問：美中貿易摩擦對台灣的影響？

楊：美國政府宣布對價值達500億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，根據經濟部評估認為對台灣影響不大，央行也贊同經濟部的評估。央行經研處統計，每個國家出口到中國加工，中國再出口到美國的產品價值鏈中，台灣的附加價值並不高，對GDP影響很小。

至於美國另要對中國輸入美國2000億美元商品課徵10%關稅的部分，因為清單還沒出爐，無法評估。

問：軍公教年金改革對於民間消費的影響？

楊：軍公教的年金改革是局部性的，而且年金改革是漸進式的，時程會拉長，因此以今年來說，年金改革對民間消費影響不大，包括失業率降低、就業人口增加、薪資成長以及現金股利發放，都對消費有幫助。

問：純網銀發展對於傳統實體分行的影響？

楊：金融監督管理委員會目前只開放2張純網銀執照，純網銀與金融科技雖然導致實體分行價值與分行家數減少，並影響銀行從業人員就業，但相對的也能增加新創人員的就業機會，金融科技發展是個調整過程，就業市場要慢慢調整。（編輯：林孟汝）1070621

延伸閱讀》消費穩健成長 央行上修經濟成長率為2.68%

延伸閱讀》央行未鬆綁豪宅貸款 籲借款戶檢視還款能力

延伸閱讀》新台幣貶1.32角8個半月低 美元強亞幣弱

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP